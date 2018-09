El Bera Bera apabulla al Jomi Salerno en la final de consolación

09/09/2018 a las 21:15

El Super Amara Bera Bera no encontró rival en la final de consolación de la clasificatoria para la Liga de Campeones disputada en la localidad polaca de Lublin, tras golear al Jomi Salerno italiano por 40 goles a 20, con lo que jugará la Copa EHF, la segunda competición europea, desde la tercera ronda.



El partido contra las italianas no tuvo historia alguna después de que el conjunto vasco viera cerrada la puerta para la fase de grupos de la Champions femenina con su derrota ayer ante el Bietigheim alemán (33-27) y desde el inicio marcó unas diferencias que fueron creciendo sin que el equipo transalpino opusiera resistencia. Super Amara Bera Bera ya había dejado virtualmente resuelto su compromiso para la primera mitad cuando se retiró a vestuarios con un marcador casi escandaloso de 17 a 8, fiel reflejo de la importancia que uno y otro equipo concedieron a esta segunda jornada tras perder ambos este sábado en semifinales.



La actitud de las italianas se evidenció en los compases iniciales cuando, tras un 4-1 de parcial para Bera Bera, su técnico tuvo que pedir un tiempo muerto que además no valdría para nada porque la cuenta realizadora de las donostiarras siguió creciendo de forma constante y sostenida. Da Silva, que se fue a los diez goles, y Karsten sobresalieron en el Bera Bera, que encontró recursos en casi todas sus jugadoras, una defensa que cerró cualquier opción a su oponente y a la portera Castellanos como broche bajo palos para evitar cualquier atisbo de ilusión en el Jomi Salerno.



Ahora, el conjunto español debutará en la competición continental el próximo 10 de noviembre, en la tercera ronda, evitará los gastos y desplazamientos de una eliminatoria previa y podrá concentrarse en enderezar sus opciones de revalidar el título español que consiguió el pasado mes de mayo como campeona de liga.

