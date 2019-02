El Basket Navarra Club quiere hacer historia

Actualizada 01/02/2019 a las 08:32

El Basket Navarra recibe en casa al colista de LEB Plata, Quesería la Antigua, con el objetivo de consolidarse como líder de la tabla, además de hacer historia. Y es que, de ganar en Arrosadía, firmará la mejor racha triunfal en los 11 años y 12 temporadas de vida del club. Nunca antes se sumaron siete victorias consecutivas, por lo que los de Xabi Jiménez, que acumulan seis triunfos seguidos, tienen en su mano escribir su nombre con letras de oro en la historia de la entidad.

El Basket Navarra, ya clasificado para jugar la fase de ascenso, se enfreta a un rival que peleará por mantenerse en la categoría. No obstante, los navarros no pueden relajarse por el hecho de no tener nada en juego, ya que entre sus objetivos está mantener la buena línea, prolongar las buenas sensaciones y seguir sumando para seguir creciendo ahora que se acerca la fase decisiva de la competición.

NO CONFIARSE ANTE EL COLISTA

“Estamos donde estamos porque cada fin de semana respetamos al rival. Va a ser muy complicado, quien espere un partido fácil puede llevarse un buen disgusto”, advirtió el técnico de Basket Navarra, Xabi Jiménez , que quiere que su equipo no se confíe a pesar de enfrentarse al último clasificado. Para el entrenador navarro, el Quesería La Antigua CB Tormes, un adversario engañoso con mucho peligro. “Es un equipo que a nivel clasificatorio está en una posición que no le hace justicia. En su pista nos costó muchísimo sacar el partido adelante y lo hicimos con una canasta con mucha fortuna en el último segundo. Es un rival peligroso, con jugadores jóvenes que han debutado en Europa con el Fuenlabrada de ACB como Osás Ehigiator, Víctor Moreno y Jacob Round, y con tres incorporaciones extranjeras con respecto al equipo de la primera vuelta”, aseguró.

Para Xabi Jiménez, el hecho de que el Basket Navarra esté ya clasificado para la fase de ascenso tiene que ver con el trabajo diario del equipo. “El hecho de que a tres jornadas de acabar la liga matemáticamente estés en el siguiente grupo, quiere decir que estás trabajando bien entre semana. Es un premio al esfuerzo de los jugadores, a su trabajo diario, pero sobre todo esa filosofía de respetar a todos los equipos”.

Por otro lado, Jiménez considera importante el apoyo de la afición en la gran temporada que está llevando a cabo el equipo. “Arrosadía este año está increíble, con unas entradas buenísimas. Los aficionados son uno más para nosotros, los partidos en casa jugamos con otro ánimo y esperamos poder brindarles un buen partido, o por lo menos competitivo, luchando cada balón y esforzándonos como profesionales que somos”, concluyó.

Los rojos tienen este viernes, a las 20:30 horas, una gran oportunidad para volver a sumar y lograr la séptima victoria consecutiva, lo nunca visto en el club. La racha actual está en seis triunfos, los mismos que cosechó HNV Duar Navarra en la LEB Plata 2008/2009 hasta la 29ª jornada y un registro idéntico al conseguido por Grupo Iruña Navarra entre la 8ª y la 14ª jornada de la histórica temporada 2011/2012 en LEB Oro.

JORNADA 20

Rival. Quesería la Antigua CB Tormes.

Día y hora. Hoy, 20:30 horas.

Lugar. Polideportivo Arrosadía.

Etiquetas Basket Navarra

Selección DN+