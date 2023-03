Osés Construcción 56

La situación del Osés y del Canoe en la tabla anticipaba un duelo parejo e intenso. Y las expectativas se cumplieron. Después de sufrir momentos de poca fluidez, las navarras tuvieron su opción en los últimos segundos, pero acabaron cediendo para romper su racha de cuatro victorias consecutivas. El Canoe se llevó un valioso triunfo con el que se acercan al Osés en la lucha por los playoff a falta de cinco jornadas.

El primer cuarto fue vistoso, atractivo para el espectador. Ambos equipos lo plantearon de la misma forma, sin dar tiempo a las interrupciones y saliendo rápido tras robo. Claudia Calvelo anotó dos canastas seguidas para las locales bajo aro, frente a un Canoe acertado en sus entradas a canasta, que se repartieron hasta en seis jugadoras diferentes en los primeros diez minutos.

El segundo cuarto siguió el canon establecido, aunque las visitantes fueron dominadoras de ese juego sin lugar para la relajación. La base visitante Macarena Roldán, que por momentos fue alero, llevó la batuta de un conjunto madrileño que empezó a coger ventaja en el electrónico de la mano de Carmen Molina y Lucía Rodríguez. El Osés mantuvo el ritmo, pero no la lucidez arriba. Un triple de Zoe segundos antes de llegar al descanso valió de poco ante la réplica inmediata de Roldán.

Las locales reaccionaron tras el paso por vestuarios. La dupla Itzi-Diana le hizo soñar al Ardoi, que remontó la diferencia gracias a las tres canastas consecutivas de la pívot argentina, que reinó en la pintura. Fue el mejor momento de las locales, que se vieron con opciones de victoria. Aun así, el Canoe no le perdió la cara al choque. Con la intensidad que les estaba caracterizando, tiraron del acierto de Roldán para dejar el encuentro en 44-47 antes del último tiempo.

ATASCO Y NERVIOSISMO

Mucho había en juego en los últimos diez minutos. Estaba todo por decidir entre dos equipos conscientes de lo que suponía una victoria. Fatou puso el acierto del Osés en unos momentos de poca fluidez y muchos nervios. 50-52 lucía el marcador a falta de cinco minutos. La grada se volcó, pero las cosas no salieron. Ni a la contra, que las locales no supieron gestionarlas, ni en los tiros libres, errados por una Diana que no acostumbra a fallar.

Itzi igualó las cosas restando un minuto de juego. Un minuto que tuvo de todo. El Canoe metió su ataque. Y Fatou respondió con una gran canasta a falta de 32 segundos. 56-56. Las visitantes, de la mano de Baeza, no fallaron en su ofensiva. Juantxo pidió el tiempo para forzar la prórroga. Las madrileñas cerraron los espacios y a las locales se les acabó la posesión. Después de un tiro libre visitante, el Osés tuvo cuatro segundos para acertar de tres, aun sabiendo de la dificultad de ello. Y estuvo cerca de hacerlo Amaia Díez, pero su tiro se fue por poco.

Ferreira “Nos ha faltado creérnoslo”



El técnico del Osés Construcción Ardoi, Juantxo Ferreira, se marchó con un sabor amargo del Municipal de Zizur. “Me voy con el mal gusto de que nos ha faltado creérnoslo. Lo que hemos tenido en los últimos partidos, nos ha faltado hoy. No hemos tenido frescura para buscar el aro de forma directa”, afirmó el navarro. Después de un partido muy ajustado, el Ardoi puso fin a su racha victoriosa frente a un Canoe que hizo muy bien las cosas. “Nos han complicado mucho. Eran agresivas y nos han frenado”, dijo Ferreira, que añadió que a su equipo le faltó “fluidez y ritmo”. Las navarras tienen el miércoles un choque aplazado que esperan ganar para mantener el objetivo. “Estoy contento porque la dinámica es buena. Hay que centrarse en el Cáceres para seguir con opciones de playoff”, concluyó.