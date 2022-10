Rupérez clasifica a China en la final de un Mundial después de 28 años

El objetivo de César Rupérez, primer ayudante de la selección de China, era pasar la barrera de cuartos de final en el Mundial de baloncesto femenino de Australia. No solo lo ha logrado, sino que ha superado todas las expectativas.

Después de 28 años, ha clasificado a China para jugar una final del mundo. Lo hará hoy contra Estados Unidos a las 8 de la mañana. “Estoy muy satisfecho, muy orgulloso. Es mi primer verano, mi primera concentración con China, y estar en semifinales después de 28 años, me hace estar muy contento. Estas chicas ya han entrado en la historia de China. Ha sido emocionante ganar ante el anfitrión, Australia, ante 12.000 personas y en un partido tan intenso. Estoy feliz de haber fichado con China”, confiesa el navarro.

La semifinal se torció al principio. “Nosotras hemos jugado sin nuestra mejora anotadora, que estaba metiendo 20 puntos. Tenía fiebre y aunque el partido ha sido muy igualado, tenía la sensación de que estábamos planteando mucha batalla a un equipo que a nivel físico estaba muy por encima. Nos han cogido muchos rebotes ofensivos, pero teníamos la sensación de que les estábamos haciendo sufrir, estaban incómodas en la pista y nosotras encontrábamos la forma de anotar”, dice.

Los nervios no cesaron. “Lo he vivido intentado ayudar lo máximo posible a la entrenadora jefa, haciendo ajustes e intentando tranquilizar a las jugadoras para que rindieran mejor. Pensaba que el físico no nos iba a dar, ellas no nos anotaban en los ataques, pero como cogían rebotes ofensivos pues nos acababan metiendo. Nuestra base ha hecho dos jugadas de talento, de carácter, de personalidad, y ha robado un balón que nos ha permitido empatar el partido. Hemos hecho una buena defensa de equipo, con los ajustes que habíamos trabajado a la mañana. En el rebote ha sido lista nuestra base y ha conseguido sacar una falta con dos tiros libres y los ha anotado. Parecía que lo íbamos a perder, pero las cinco jugadoras que estaban en la pista han sabido jugar un partido apretado, a pesar de ser inexpertas en estas situaciones”, confiesa. Rupérez compartió pabellón con alguien muy especial. “He estado con Pau Gasol y he tenido la posibilidad de hablar con él, me ha hecho sentirme orgulloso de representar a España en este torneo. Tengo que destacar el ambiente, igual es el más espectacular que he vivido nunca, me recordó al España-Serbia, pero con más chinos apoyándonos”.

EEUU, UN EQUIPO MUY SUPERIOR

Este sábado se miden a una de las favoritas, Estados Unidos. “Les veo muy superiores a todos los equipos. Tienen mucho nivel físico, agresividad e intensidad en su defensa, hacen que juegues a lo que ellos quieren. Te sacan del partido, pero tenemos que intentar jugar nuestro baloncesto y mantener el equilibrio entre respetarles y no tener miedo. Tenemos que hacer buenas defensas, controlar el rebote ofensivo y jugar transiciones rápidas”, finaliza.