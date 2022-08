Jorge Garbajosa, presidente de la FEB: “El Navarra Arena es el lugar perfecto para un partido clave”

Jorge Garbajosa apostó hace tres años por el Navarra Arena como escenario para un amistoso de España ante Lituania. Ahora resube la apuesta con un partido valedero para la clasificación para el Mundial ante Islandia.

¿Por qué repetir en Pamplona?

Fue una gran experiencia a todos los niveles, un gran partido con un ambiente excepcional en la grada. La instalación es ultramoderna con todos los servicios posibles y excelente para los deportistas. Se dieron muchos factores para querer volver y para que fuera en un partido oficial, en los que todo el apoyo del público es más que bienvenido. Navarra es el sitio perfecto para un partido clave para la clasificación para el Mundial. Soy muy supersticioso y en la preparación del Mundial de China, que ganamos, jugamos aquí. Aunque no hemos vuelto por eso, siempre pienso que si nos ayudó entonces, por qué no va a hacerlo ahora.

Islandia está encabeza el grupo con España e Italia.

Para el gran público, quizá no sea uno de los rivales clásicos del baloncesto como Lituania o Grecia pero es un rival que ha pasado a la siguiente fase de clasificación del Mundial, que tiene jugadores experimentados y muy grandes. En teoría vienen con poco que perder porque todo el mundo espera que España les gane y eso les hará jugar sin ningún tipo de presión. Será un partido muy duro. Aparte de toda la prestación que pueda dar el equipo, ese ‘equis’ por ciento que puede darte el público va a ser decisivo.

¿Es una obligación para España clasificarse para el Eurobasket?

Croacia se ha quedado fuera del Mundial y Serbia está en una situación muy complicada cuando es una de las favoritas para conseguir el oro en el Eurobasket,... Es un sistema de clasificación complicado. Todo el mundo parte con las mismas posibilidades. Lo importante de las ventanas es que consigue que cada partido sea una fiesta, que los jugadores jueguen extramotivados. Está todo muy ajustado y no puedes permitirte un solo traspié.

¿El calendario tan enrevesado puede provocar que el público no siga a la selección?

Esta ventana puesta durante la preparación del Eurobasket se debe a la pandemia. Hacer el calendario ha sido como hacer un puzzle. Quizá no haya sido la solución perfecta pero tenía muy difícil solución. Pensando en nuestro equipo, con una generación joven, estoy convencido de que estos dos partidos a vida o muerte les va a servir para preparar mejor el Eurobasket.

¿Se llenará el Navarra Arena?

Estamos convencidos de que va a estar lleno. No tenemos ninguna duda. Hace tres años era la primera vez que venía la selección y fue una especie de inauguración del pabellón. Se dieron las circunstancias para que aquello fuera lo que fue. Pero a la afición navarra le gusta el baloncesto y quieren a la selección. Lógicamente, no será aquel boom extraordinario, porque sólo puede pasar una vez, pero estamos muy satisfechos de cómo está yendo la venta de entradas.

El equipo, más allá de por el adiós de los Gasol y compañía, llega con muchas bajas.

Cada año han entrado uno o dos jugadores nuevos. La transición ha sido muy cómoda y ha pasado desapercibida. Han dejado la selección referentes como los Gasol y Chacho pero quizá no se ha destacado tanto que otros como Ricky Rubio, Carlos Alocén, Aldama o Abrines no vienen por motivos principalmente físicos. Eso ha obligado a una serie de cambios, quizá un poquito más acelerados de lo normal, con gente como Pradilla o Garuba. Es un relevo generacional al que se han sumado las lesiones. Les va a tocar asumir un rol importante.

¿Se ha planificado el relevo de la Generación de Oro?

Hace seis años, en unas circunstancias muy complicadas para la selección, se trazó un plan con Scariolo con las ventanas, concentraciones,... Tenemos un núcleo de jugadores de una generación similar con tres veteranos y tres jóvenes. Con ese modelo se puede hacer una transición ordenada. El núcleo de las ventanas ha hecho un trabajo excepcional y ahora le ha tocado dar un paso al frente. A los hermanos Hernán Gómez, por ejemplo, ya no les queda seguir aprendiendo, como hasta ahora, sino transmitir.

”No es fácil jugar en la Liga Endesa; hace falta un proyecto unánime”

En Navarra, a pesar del alto número de practicantes, no ha cuajado nunca un club de ACB.

No es tan sencillo llegar a jugar la Liga Endesa. Hay que poner en marcha un proyecto con una serie de apoyos bastante unánimes en el resto de la comunidad del baloncesto, como patrocinadores, gobierno,... Como Federación, no podemos impulsar ningún proyecto en concreto pero sí, y para eso nos ayudan mucho las ventanas, a llevar a la selección por sitios que no son típicos, que no tienen proyectos punteros. La selección ayuda a espolear esa afición, a esos clubes y esos patrocinadores para que puedan apoyar el baloncesto.

¿Volverá la selección, masculina o femenina a Pamplona?

Joaquín Sabina decía que “al lugar donde fuiste feliz no deberías tratar de volver”, pero es en lo único en lo que difiero de él. Donde te tratan bien y la gente está en comunión con el equipo, hay que tratar de volver, ya sea en masculino o femenino. La figura de Moncho Urdiain, gerente de NICDO, y el Instituto Navarro del Deporte ayudan mucho a que la relación con la FEB sea excelente y siempre intentan que vengamos. No sé si será el año que viene, de dos o de cinco pero seguro que vamos a volver.