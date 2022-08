Darío Brizuela vuelve a Navarra

Le llaman la Mamba Vasca. No se parece en nada al malogrado Kobe Bryant, pero este jugador donostiarra que ha hecho carrera en el Unicaja, está deleitando con la selección, donde los expertos aventuran que se va a hacer con un hueco entre los 12 elegidos. Darío Brizuela (San Sebastián, 8-11-1994) es uno de los nuevos nombres de la selección de Scariolo. Debutó en la ACB con 18 años en las filas del Estudiantes, donde permaneció hasta irse en 2020 a Málaga. A pesar de tanto tiempo fuera de casa, Brizuela sigue guardando el acento guipuzcoano y también recuerdos de sus anteriores estancias en Pamplona.

En su primera vez en el Navarra Arena, el joven escolta quedó impresionado. “No lo conocía. Nunca había estado aquí y es súper chulo, una pasada”, comentaba el internacional.

Precisamente con la selección, tanto la vasca como la española, pero en categorías inferiores, es cuando Brizuela había venido en anteriores ocasiones a jugar, como recordaba tras comparecer ante los medios, aunque desconocía el sitio concreto. “Yo he jugado en Navarra un montón de años cuando era joven y vivía en Euskadi. Comentaba con Sebas que me hacía ilusión ir por la calle y ver carteles en castellano y euskera. Eso te hace sentir cerca de casa”, decía sonriente.

PARTIDOS QUE DE VERDAD CUENTAN

Con vistas al choque frente a Islandia, el guizpuzcoano enfatizó: “Éste partido es muy importante. Es un paso adelante en la preparación. Son partidos que de verdad cuentan, es competición. La gente está con ganas y confianza”.

Brizuela se incorporó el año pasado a La Familia, todavía con las grandes estrellas encabezadas por los Gasol en sus filas. Poco a poco, se acostumbra: “Cuesta todavía. El año pasado el choque de realidad fue muy grande con todas las leyendas que fueron a los Juegos Olímpicos. Cuando estás aquí, te das cuenta de la calidad que tienen”. Por su parte, quiere hacer su papel: “Voy a ayudar al equipo en lo que pueda, con mis habilidades o con lo que pida Sergio. Si él considera que soy válido para ayudar, bien, y si no, habré hecho mi trabajo. No se trata de darte de leches con tus compañeros para hacerte un hueco sino en ayudar al equipo”.

La falta de las grandes leyendas no la considera “cambio de ciclo”. “Todas las selecciones evolucionan, los jugadores no son eternos. Lo estamos haciendo bien y este verano va a ser buena prueba para ello”. Sin embargo, los últimos amistosos no han salido del todo bien. “La sensación es que hemos ganado un partido de cuatro de preparación y nos molesta, pero el objetivo es hacer equipo, hay mucha gente nueva, lo bueno es que hemos competido en todos, y hemos dado siempre la cara”, finalizó.