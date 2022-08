Basket Navarra ficha al ala-pívot navarro Iñaki Ordóñez

Iñaki Ordóñez (Pamplona, 01/01/2003, 2,05 metros de altura) llega a (Pamplona, 01/01/2003, 2,05 metros de altura) llega a Basket Navarra procedente del FC Barcelona donde ha jugado las últimas cinco temporadas.

El ala-pívot navarro inicio su aventura en el baloncesto con el CD San Cernin donde dio sus primeros pasos. Más tarde, recalaría en el CD Mutilbasket donde tan solo disputaría una temporada, para continuar su formación en Navarro Villoslada durante las dos siguientes temporadas.

Tras una etapa de formación completa en su tierra natal y siendo habitual en las convocatorias de la Selección Navarra, Ordóñez daría el salto al FC Barcelona para continuar creciendo como jugador. El joven jugador navarro ha disputado las últimas cinco temporadas en el club catalán donde ha cuajado buenas temporadas siendo importante en la dinámica del equipo. Ahora regresa a su tierra para disputar la próxima temporada con Basket Navarra.

Basket Navarra Club continúa trabajando en la confección de su plantilla para la nueva temporada 2022-2023: Iñaki Ordóñez es el séptimo nombre confirmado tras la renovaciones de Fercho, Pau Treviño y Javi Balastegui y las incorporaciones de Ezequiel Herrera, Aleksa Popovic y Adrià Rodríguez.

Jordi Juste: "Tener a Iñaki tiene un valor especial por el compromiso e ilusión que puede suponer jugar en el equipo de tu tierra"

El entrenador de Basket Navarra, Jordi Juste, ha analizado la incorporación de Iñaki Ordóñez: "Tener a Iñaki tiene un valor especial por el compromiso e ilusión que puede suponer jugar en el equipo de tu tierra. Viene de cinco temporadas en Barcelona donde ha conseguido tener una buena ética de trabajo para lograr ir aprendiendo conceptos".

El técnico catalán también valora distintos aspectos de su juego: "Es un ala-pívot versátil con capacidad de mejora y con la intención de que vaya progresando. Es un jugador con muy buena capacidad para el tiro exterior y con un buen juego sin balón para generar espacios. A nivel defensivo veremos cómo se adapta al contacto con jugadores más veteranos y trataremos de aprovechar su envergadura para poder parar a los postes".

Iñaki Ordóñez: "Tengo muchas ganas de empezar y sobre todo con ganas de mejorar y ayudar al equipo en lo máximo que pueda"

¿Cómo afronta esta nueva temporada en Basket Navarra?

La afronto con muchas ganas y con ilusión, ya que, es un equipo nuevo y todo cambia y los retos nuevos son por supuesto muy motivantes.

¿Cómo se describe tanto a nivel colectivo como a nivel individual?

A nivel individual creo que soy un jugador que puede abrir mucho el campo desde la amenaza exterior y con la capacidad de poner el balón en el suelo y ir para dentro. También creo que puedo aportar en el rebote tanto ofensivo como defensivo y con una buena lectura del juego y con capacidad también para defender en situaciones de cambios.

A nivel colectivo me considero un jugador con la mente fría y eso es importante para en momentos de partido difíciles intentar mantener la calma y no precipitarse. No solo eso, también creo que soy un jugador muy competitivo y que siempre da el máximo para intentar que el equipo salga adelante y consiga el mayor número de victorias.

¿Qué supone para Iñaki Ordóñez dar el salto a LEB Plata?

Un reto bonito tanto a nivel personal para seguir dando pasos adelante como también lo es en lo colectivo, con muchas ganas de empezar y sobre todo con ganas de mejorar y ayudar al equipo en lo máximo que pueda.

¿Qué le lleva a fichar por Basket Navarra?

Por una parte, porque quiero seguir mejorando tanto técnica como físicamente. Por otro lado, Jordi ha tenido mucho que ver, ya que, desde el primer momento me ha transmitido esa confianza en mi y eso a ayudado mucho a la hora de tomar la decisión y, por supuesto, el aliciente de jugar en casa siempre es un plus añadido.