Javier Balastegui renueva con Basket Navarra

acuerdo con Javier Balastegui (L'Hospitalet de Llobregat, 2/2/1997, 1,87 metros de altura) por el cual el jugador catalán continuará una temporada más en la entidad navarra. Basket Navarra Club ha anunciado este sábado que ha alcanzado un

Javi Balastegui disputó la pasada temporada 31 partidos con un promedio de 26 minutos en cada uno.

El base catalán ha entrado en los planes de Jordi Juste y se ha mostrado una pieza fundamental durante toda la temporada logrando cuajar buenas actuaciones.

Ahora Balastegui vivirá su segunda temporada en Pamplona tras realizar una gran campaña la pasada y mostrarse decisivo en varios momentos de la misma.

Tras hacerse oficial su continuidad en ENERparking Basket Navarra, el jugador se ha mostrado contento por poder continuar en el equipo y al respecto ha comentado que "defender los colores de Navarra me enorgullece muchísimo" y "además la afición me ha tratado de diez en todo momento, así que no puedo pedir nada más".

Basket Navarra Club continúa trabajando en la confección de su plantilla para la nueva temporada tras la renovaciones de Javi Balastegui, Fercho y Pau Treviño y la incorporación de Ezequiel Herrera.