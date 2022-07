Adrián García: "Quería jugar aquí otro año, pero ahora estoy abierto"

Ocho temporadas y 198 partidos después toca decir adiós. El capitán Adrián García se despidió del banquillo de Jordi Juste, pero ya ha entrado en la memoria del club por ser, de momento, el tercer jugador con más partidos disputados con la entidad. después toca. Else despidió del ENERparking Basket Navarra . El pívot no continuará la próxima campaña en el, pero ya ha entrado en la memoria del club por ser, de momento, el tercer jugador con más partidos disputados con la entidad.

¿Por qué ha tomado esa decisión?

Yo tenía la idea de seguir jugando un año más, el último, pero al final no he podido entenderme con Basket Navarra y hemos decidido separar los caminos. Del futuro aún no te puedo decir mucho, sí que es verdad que no me cierro ninguna puerta todavía. El mercado de verano en baloncesto, sobre todo el Liga FEB, es complicado, puede pasar cualquier cosa.

¿Cómo ha vivido estas ocho temporadas en Basket Navarra Club?

Feliz, han sido muchos años en el equipo. He echado raíces en Pamplona, tengo muchos amigos, aquí conocí a mi mujer, tuve a mis hijas, mi familia también es de aquí... Yo me sentía como en casa, tengo mucho cariño a Basket Navarra, pero ha llegado el momento de decir adiós.

¿Qué ha aprendido en el club?

Me ha enseñado muchas cosas, pero más que aprender. Creo que aquí he tenido muchas vivencias, muchas experiencias, de todo tipo, algunas buenas y otras malas, pero todas me han hecho crecer en lo personal.

¿Con qué se queda?

Me quedo, como pasa casi siempre, con las amistades que he forjado durante estos años. He compartido vestuario con muchos compañeros y he pasado grandes momentos con entrenadores y gente del club. Son cosas que por mucho que acabe tu carrera deportiva o tu tiempo, creo que quedan siempre, te las llevas contigo.

La última semana sufrió una lesión. ¿Está recuperado?

Sí. Ya estoy bien, la verdad que tuve muy mala pata lesionándome en la última semana, sobre todo porque me perdí el partido que nos podía dar el ascenso. En cosa de tres o cuatro semanas ya estaba recuperado, pero para el partido en cuestión no dio tiempo, una faena.

Jordi le echó en falta en la final.

Sí, la verdad es que yo sentía que en este partido podría ayudar al equipo, se me quedó una sensación de impotencia muy grande porque quería ayudar y no podía. Yo le agradezco a Jordi que me echara en falta y me hubiera gustado que no fuera así, ojalá hubiera podido ayudar al equipo.