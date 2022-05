Paula Suárez, navarra que juega en la NCAA: “En Estados Unidos el baloncesto es más físico y más individual”

A los diecisiete años, la navarra Paula Suárez Azcárate debutó en la Euroliga, cumpliendo uno de sus sueños. Lo hizo con el Perfumerías Avenida, uno de esos equipos que admira desde que comenzó a botar balones cuando era pequeña, impulsada por su padre, Luis Suárez, que jugó en el Argaray, en el Helios de Zaragoza y en el Caja Navarra, por su madre y su tío, Cristina Azcárate y Jokin Azcárate, que practicaron con ilusión su deporte, y por sus tres hermanos, que también jugaban en Mutilbasket. Ahora está creciendo en Virgina (EEUU).

¿Por qué decidió dar el salto a Estados Unidos?

Quería crecer. Cuando jugaba en España una agencia contactó conmigo para ofrecerme esa oportunidad. Aquí estoy en una modalidad que se llama “indecidido”, es un plan al que te puedes acoger durante dos años y donde no estoy en una universidad como tal, estudio Empresa, pero no es una carrera.

¿Cómo es jugar allí?

El baloncesto aquí es más físico, se centran muchísimo más en el trabajo del gimnasio, en las pesas, y después es mucho más rápido, más individual. En España jugamos más en equipo, nos gusta ser participes de todo lo que pasa en la pista, y aquí eso cambia un poco, además de que hay reglas diferentes.

¿Y qué tal la primera temporada?

Ha sido de adaptación, tanto para mí como para mis compañeras. Han llegado entrenadores nuevos y había que encontrar la sintonía. Al principio no jugué mucho, luego me fui adaptando y he ido recuperando minutos. En la liga no nos ha ido genial, hemos perdido más partidos de los que deberíamos, pero estoy contenta.

¿Le ha afectado el cambio?

No, me ha ayudado a enfocarme más en mí. Aquí se hacen preparaciones individuales y con vídeos del año te enseñan qué hay que mejorar y qué se puede potenciar, nunca había trabajado así y me está ayudando. Además, comparto mi día a día con mis compañeras de equipo y eso siempre te ayuda. Tengo cuatro clases a la semana, después vamos al gimnasio, otros días entrenamos tres horas, más tarde estudio y ya me voy por ahí. Está siendo guay.

¿Qué ha aprendido?

En lo deportivo todo lo que puedo mejorar, tengo que fijarme y estar más atenta. Nunca veía los partidos que jugaba y con eso se aprende mucho. En lo personal estoy contenta, todo es diferente, las costumbres, la comida... Fue interesante ver cómo vivían aquí, qué hacían, cómo actuaba la gente...

¿Le cuenta su experiencia a compañeras de España?

Sí, hay algunas que están jugando también aquí, otras que están en Liga Femenina Challenge, y nos gusta compartir cómo nos está yendo. Todavía no me planteo volver, me gustaría quedarme aquí los cuatro años, echo de menos España, pero estoy bien.

¿A qué aspira?

A jugar en la máxima categoría del baloncesto. Ojalá algún día pueda hacerlo con el Perfumerías Avenida, es un equipo que admiro. Cuando fui con ellos a la Euroliga fue increíble, estuve compitiendo con las mejores del mundo y eso no se olvida, con la selección española me pasó igual. Pude disfrutar muchísimo, aquí es más serio, pero me ayuda.