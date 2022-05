Basket Navarra a la final

Zornotza 84

Basket Navarra 92

Zornotza. Cabrera (26), Cremo (7), Sainz de la Maza (9), Salazar (14) y Agbeko (13) -quinteto inicial-, Gacic (3), Mendia (3), Brnovic (9) y Maricevic.

Basket Navarra. Balastegui (5), Font (18), Treviño (3), Hoffman (22) y Ugochukwu (20) -quinteto inicial-, Fernández (11), De la Hera (5), Rogers (2) y García (6).

Árbitros. Calvo Aceña y Gallego Rodríguez (Comité castellano y leonés). Descalificaron de forma directa al jugador local Salazar (min. 40). Eliminaron por cinco faltas a Agbeko (min. 38) por el Teknei Zornotza ST, y a Fernández (min. 36), Balastegui (min. 38) y Treviño (min. 39).

Parciales. 26-22. 16-24 (42-46). 20-22 (62-68) y 22-24 (84-92).

Parciales. Polideportivo Larrea. 600 espectadores.

A pesar de la ventaja de siete puntos que logró en el encuentro de ida, el Enerparking Basket Navarra sufrió para clasificarse a la ronda final del playoff de ascenso a LEB Oro. Doblegó por 84-92 al Teknei Zornotza ST. Los pupilos de Jordi Juste salieron indemnes del intercambio de golpes que propuso el conjunto local.

La igualdad fue la tónica dominante desde el salto inicial. Los primeros minutos estuvieron marcados por la efectividad en el apartado anotador de ambos equipos. Font se erigió como el faro en ataque con ocho puntos en los primeros minutos. Los dos primeros, una bandeja con la que rompió la férrea defensa del Zornotza y los otros seis, dos triples consecutivos con los que, junto a otro lanzamiento de Hoffman desde más allá de la línea de 6,75 el Enerparking Basket Navarra aumentó la renta hasta los cinco puntos (8-13) cuando apenas habían transcurrido tres minutos.

Cinco puntos consecutivos de Sainz de la Maza devolvieron el empate al marcador y Jordi Juste se vio obligado a solicitar tiempo muerto después de que el equipo anfitrión se colocase a tan solo un punto de igualar la eliminatoria (19-13) tras una sequía anotadora de dos minutos provocada por una serie de lanzamientos muy precipitados. Asimismo, Font tuvo que sentarse en el banquillo tras cometer dos faltas.

Sin el barcelonés en cancha, el resto de compañeros dieron un paso adelante y consiguieron revertir el mal parcial con un 0-7 que les volvió a colocar por delante en el marcador (19-20). Una ventaja efímera, ya que Zornotza cogería nuevamente la delantera de la mano de Cremo. Dos tiros libres de Ugochukwu permitieron al conjunto pamplonés llegar cuatro puntos por detrás (26-22) a la conclusión del primer cuarto.

El capitán, García, tomó la responsabilidad en el segundo acto, y con un dos más uno y un lanzamiento lejano volvió a poner por delante en el marcador al equipo pamplonés. Tres tiros libres de Balastegui parecieron darle algo de aire al equipo visitante (26-30), pero la ventaja volvió a ser efímera ya que los hombres preparados por Mikel Garitaonaindia se volvieron a poner por delante con sendos contragolpes (32-30).

ALTIBAJOS EN EL MARCADOR

Liberados del problema de las faltas, el encuentro volvió a tener un ritmo frenético después del paso por vestuarios. El descanso tampoco pareció mermar a Hoffman, que respondió con un triple a la canasta de Cabrera en la primera acción de la segunda parte. Zornotza se encomendó al acierto del base tinerfeño para tratar de mantenerse en la eliminatoria cuando los nueve puntos consecutivos de Ugochukwu devolvieron la tranquilidad al Enerparking Basket Navarra. La renta le favorecía (54-58) mediado el tercer cuarto.

A partir de entonces, los problemas de faltas volvieron a asolar a los hombres entrenados por un Jordi Juste que se mostró muy vehemente con los árbitros por la facilidad con la que castigaban cualquier contacto. No obstante, cuando el equipo navarro entró en bonus, su rival no había cometido ninguna falta. Cabrera devolvió brevemente la ventaja en el marcador a la escuadra local (61-60), pero Enerparking Basket Navarra no se amilanó y respondió con dos triples consecutivos (62-68).

Otros dos lanzamientos exteriores, de Ugochukwu y Fernández respectivamente, le permitieron al conjunto rojillo disfrutar de una buena renta (67-79). Aún así, Zornotza no se vino abajo, y recurrió a sus pívots para apurar sus últimas opciones (78-79) tras un triple de Gacic al que respondió Hoffman inmediatamente con otro lanzamiento exterior que devolvió la tranquilidad a los aficionados desplazados a Larrea.

La tensión que se vivió durante todo el encuentro salió a relucir en los minutos finales con numerosas faltas y técnicas, incluso una descalificante al jugador local Salazar. Todas ellas le permitieron a Enerparking Basket Navarra cimentar su triunfo gracias al acierto desde la línea de tiros libres.