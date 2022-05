Un Basket Navarra impecable

Teknei Bizkaia Zornotza (74-67) en el partido de ida de las semifinales para ascender a LEB Oro. El encuentro de vuelta será el sábado que viene, 7 de mayo, en Amorebieta-Echano a las 18:30h. Impecable, merecida y sufrida victoria la que celebró este sábado el ENERparking Basket Navarra ante el(74-67) en el partido de ida de las. El encuentro de vuelta será el sábado que viene, 7 de mayo, en Amorebieta-Echano a las 18:30h.

Arrosadía estaba rebosante, de gente y de ganas. Tocaba otra vez el Zornotza, ese rival al que el BNC tiene un pique especial.

El encuentro empezó tranquilo, intenso, pero sin sobresaltos. Font y Tate lideraban a un equipo que no paraba de correr y que intentaba frenar a Cabrera, el jugador de Tenerife que se ha vuelto en la pieza clave de un equipo al que le gusta el contacto físico. Jugó 33 minutos y encestó 18 puntos.

El primer tiempo fue el más igualado. Se basó en contraataques rápidos, triples y faltas, muchas faltas. El BNC se escapó al principio, pero apretó el Zornotza dejando fuera a un Tate que no podía respirar debajo del aro. El número 1 fue el más afectado del juego verdiblanco y fue De la Maza, con un mate, el que selló el 19-15.

El segundo cuarto fue donde el Zornotza superó al BNC con el juego rápido de Cabrera. Los rojos se habían adelantado por ocho puntos a mitad de tiempo, pero un par de tiros fallidos y el cansancio, provocaron que en treinta segundos el rival sacase tres faltas y una canasta. Fue Cabrera con un triple el que les dejó a tres, pero no contento con eso, robó un balón, le dio un pase a Agbeko, que hizo el empate a 38, y él mismo selló el cuarto con un 2+1. (40-41).

Al descanso llegó la pelea. Técnica para Balastegui y Jordi en el tercer tiempo por quejas, aunque Mikel Garitaonandia, técnico rival, también le gritó al árbitro: “Es lamentable, lamentable”. Ninguno se quedó contento en un tiempo donde no reinó la igualdad. El BNC no se vio beneficiado con la decisión arbitral y la tensión les llevó a quedarse a 9 abajo (50-59).

Sin embargo, volvieron a reinar. Sacaron fuerza y a pesar de otra técnica dudosa a Treviño, en el minuto 5, remontaron. Font se sacó de la manga 17 puntos, Balastegui triunfó con el triple, Tate volvió a retar al rival y Ugochukwu defendió tanto a Agbeko, que no pudo encarar. A falta de un minuto se pusieron a uno arriba, encestó Font, falló dos Cabrera, seguido metió Rogers, triple de Balastegui y Tate, con un mate, selló el 74-67 con el que Arrosadía tembló.

Juste: "El último cuarto ha sido un ejercicio de coraje y corazón"

Jordi Juste valoró las claves del triunfo de su equipo: “Hemos hecho un muy buen primer cuarto para afrontar la eliminatoria con las ideas que queríamos. Salir fuertes a igualar el tono físico del rival. Alguna falta de más en contra nos ha impedido irnos en el marcador. Después valoro mucho el último cuarto. Hemos defendido bien. Más allá de lo táctico, que también, lo hemos hecho con corazón, con garra y luchando cadarebote. El segundo y tecer cuarto han sido del Zornotza, pero el último cuarto ha sido un ejercicio de coraje y corazón. Jugadores como Adrián García y Pablo han transmitido desde el primer día qué significa Basket Navarra y cómo se tienen que luchar en este tipo de partidos”.

Basket Navarra 74

​Zornotza 67

​

ENERparking Basket Navarra. D. Font (17), J. Balastegui (11), T. Hoffman (17), P. Treviño, S. Ugochukwu (9), -quinteto inicial-, P. Fernández, I. De la Hera, J. Rogers (13) y A. García (7).



Teknei Bizkaia Zornotza. A. Cabrera (18), I. Salazar (6), J. Cremo (15), M. Sainz (6), R. Agbeko (8), -quinteto inicial-, S. Gacic (4), A. Artaraz, J. Aldecoa-Otalora, O. Ardanza (1), B. Mendía (1), A. Maricevic y D. Brnovic (8).



Parciales. 19-15, 21-26, 10-18, 24-8.



Árbitros. Miguel Angel Soto Medina y Guillermo García Martín.



Incidencias. Partido correspondiente a la ida de las semifinales. Se celebró en el Polideportivo Arrosadía ante 1.200 espectadores.

Iñaki Narros: "Me he vuelto a sentir jugador"

El broche a 22 temporadas, 500 partidos y cerca de 1.500 minutos era la retirada de la camiseta con el número 15. Con una sonrisa de oreja a oreja y acompañado por sus dos hijas, Iñaki Narros recibió este sábado el homenaje del Basket Navarra Club por sus doce temporadas. “Me he vuelto a sentir un jugador. Me hace mucha ilusión porque parece que no abandono la pista, yo pagaría por seguir jugando”, dice el excapitán que ha disputado partidos en tres categorías: LEB Oro, LEB Plata y LEB Bronce.

Hace doce meses se despidió en el Navarra Arena. “Nunca me voy a olvidar de ese día, fue increíble. Ni en mi mejor sueño me hubiese imaginado algo así. También recuerdo, con mucha emoción, los playoff a ACB ante el Burgos, ahí disfrutamos todos. Son tantos días, tantos años, que no puedo más que sonreír”, cuenta desde la grada de Arrosadía, donde admite vivir peor los partidos. “Todo se vive mucho más intenso. He tenido que cambiar mis costumbres, mi vida. Por suerte, con mi nueva vida laboral, no tengo mucho tiempo para pensar, creo que sino lo pasaría peor. En cuanto puedo me engancho con ellos, me hacen disfrutar como un enano”.

La noticia del homenaje le llegó por sorpresa, por una notificación en el móvil. “Fue el jueves. Estaba en una reunión de trabajo y de repente me llegó un mensaje de redes sociales que lo ponía. Bloqueé, me quede unos segundos pensando y de repente dije: Iñaki, la reunión. Luego aluciné porque no me habían avisado, encima hoy -refiriéndose a ayer- les he tenido que preguntar hasta a qué hora tenía que venir. Estos tíos son la bomba”, añade.

Pudo disfrutar de un partido intenso desde lo alto de la grada. “Están haciendo una temporada muy buena, son muy jóvenes y han tenido que asumir papeles de madurez que igual aún no les tocaba, pero han respondido con creces. Han crecido muchísimo y lo que están haciendo ahora es un éxito total. El Zornotza es un equipazo y el resultado lo refleja todo”, cuenta el excapitán.