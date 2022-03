Stephen Ugochukwu, Pívot del Basket Navarra: “Lanzo 200 tiros en cada entrenamiento y lucho cada rebote”

Hace unos meses llegó a Pamplona el que se ha convertido en el jugador más fiable debajo del aro. Acumula 147 rebotes, un 78% de acierto en tiros libres y 24 asistencias. Pero Stephen Ugochukwu (Texas, 1996), pívot del ENERparking Basket Navarra, quiere seguir creciendo y pelear por el ascenso.

¿Por qué quiso continuar su carrera deportiva aquí?

Buscaba un buen equipo en el que competir y crecer, así que estuve hablando con mi entrenador y mi agente y ellos me dijeron que el ENERparking Basket Navarra era perfecto. Estuve investigando y cuando lo tenía decidido hablé con Jordi, un entrenador contra el que ya había jugado porque yo venía del Grupo Alega Cantabria. Él me habló sobre el equipo, sobre Pamplona y sobre lo que él quería hacer aquí, me concretó lo que buscaba y me convenció.

¿Conocía a sus compañeros?

De jugar sí, pero de nada más. Estuve con Jordi el año pasado, en su primera vez en el Navarra Arena, creo que para el equipo también, y fue especial para todos. La atmósfera era impresionante. Eso se me quedó grabado y con la última conversación en verano decidí venir a Pamplona.

¿Y cómo está viviendo su primera temporada?

Muy bien. Me gusta la ciudad y el el equipo, además el club tiene una historia muy bonita. El año pasado jugué aquí el playoffs y los fans me llamaron la atención, son divertidos y se nota que les gustan los jugadores. Esa también fue una de las razones por las que decidí venir aquí, por la oportunidad que había para mí y porque el equipo tenía la base para competir en la liga. No todo ha sido fácil, hemos pasado por situaciones bastantes complicadas, pero las hemos ido superando con creces y esa es la razón por la que estamos así ahora.

¿Cuál era su objetivo?

Mi mayor objetivo es ganar, competir bien y jugar los playoffs, sería una oportunidad bonita después de todo lo que hemos pasado. Ojalá podamos llegar lejos, me siento muy bien aquí.

¿Cómo es en la pista?

Soy un jugador muy versátil. Creo que se actuar en cada momento, me adapto bien a las situaciones. Hago lo que mis compañeros necesitan que haga, se leer las jugadas y soy un buen colaborador, me gusta ayudar a que mis compañeros intenten hacer lo que en ese momento deseen. Además, creo que suelo hacer pases precisos para que mis compañeros acaben.

¿Qué es lo que más le gusta hacer?

Coger rebotes y tirar.

¿Y cómo practica?

Para entrenar mi juego individual, al menos lanzo unos 100 o 200 tiros por entrenamiento, a Jordi le gusta hacer muchos ejercicios de tiro. Además, para mí hes importante es trabajar fuera de temporada para estar preparado para cuando llega. Soy intenso durante el verano, ahí es cuando más disfruto mi preparación individual, suelo hacer habilidades con balón, manejo de la pelota, tiros rápidos... Así es como me preparo para la liga.

¿Y por qué el baloncesto?

Siempre me ha gustado, no sé cuando empezó, pero me imagino que viéndolo en la tele con mi padre, a él también le gusta el basket, aunque practica fútbol. Ambos jugábamos a videojuegos y así me enganché. Luego me fui enamorando cada vez más, sobre todo viendo a jugadores de la NBA como Kobe Bryant, mi deportista favorito, el jugador estrella. Le tengo una admiración enorme, después de sus partidos siempre salía a la calle e intentaba hacer las cosas que le veía hacer en la tele.

Más deportistas que admire.

Me gusta el fútbol americano, bueno realmente me gustan todos los deportes. Como soy de Dallas sigo mucho a los Dallas Cowboys y a Tony Romo, antes a Terrell Owens. En España se empieza a ver ahora la NFL, está muy chula. Desde que llegué aquí también sigo a Messi y a Cristiano, pero en general me gustan muchos.

¿Qué día es el que más disfruta?

Diría que el día del partido, pero en este equipo tenemos tan buen rollo que estoy disfrutando incluso de los planes alternativos. Nos lo pasamos muy bien. Trabajamos duro todos los días, pero en nuestro tiempo libre quedamos, vamos a restaurantes, a ver partidos de fútbol, a tomar algo... Estoy pasándolo muy bien con este equipo.

¿A qué aspira?

Ahora mismo a los playoffs. El 11 de abril es el último partido de temporada, tenemos un par de semanas para eso, y luego los playoffs, que para eso nos quedan unas cuatro semanas. Estoy muy emocionado por eso y de momento quiero centrarme en el presente.

En cifras

​330 PUNTOS en 22 partidos.



117 REBOTES, el quinto mejor reboteador de la Liga LEB Plata.