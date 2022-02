El Basket Navarra reafirma su buena racha

“¡Basket Navarra!”. Una afición entregada a su equipo, el ENERparking Basket Navarra, que este sábado volvió a Arrosadía para derribar a su rival más directo, el Club Baloncesto Morón (73-69). Ocho bombos, dos bocinas y dos pancartas acompañaron este sábado a quinientas voces que gritaban:Una afición entregada a su equipo, el ENERparking Basket Navarra, que este sábado volvió a Arrosadía para derribar a su rival más directo, el(73-69).

“¡Qué ganas tengo! Yo creo que hoy ganan”, decían dos niños pequeños de 5 y 6 años que esperaban en la puerta del pabellón. No se equivocaban, el ENERparking cumplió con las expectativas.

Ciento veinte minutos de tensión, de saber que con estos diez jóvenes nunca se sabe qué va a pasar hasta el último segundo del partido, el que les ha robado la victoria en más de una ocasión.

El rey de los 2+1 saltó a la pista en el quinteto inicial. Ugochukwu. El hombre del partido, el de los tapones, el que con 22 puntos llevó al equipo rojillo a la gloria más esperada, la que les ha hecho situarse en los puestos de playoff a falta de ocho jornadas.

El equipo de Jordi Juste estaba comprometido, rápido, haciendo puertas atrás y con un acierto de cara al aro que su rival no tuvo hasta el último tiempo.

“DOS MÁS DE BALASTEGUI”

Fue un no parar de correr por la pista de Arrosadía, un sin fin de pases largos, tapones y faltas, donde destacó Balastegui.

El base catalán supo liderar a su equipo, conducir cada balón y pelear cada rebote perdido. Él no falló, pero la afición tampoco. “Cintruénigo con Balastegui”, decía una de las pancartas en Arrosadía. Demostró que es el más acertado en el tiro libre y junto a Rogers y Treviño desesperó a un rival que no metía ni debajo del aro.

No encontraron su sitio durante más de medio partido. Estaban lentos a los contraataques de los rojillos y no fue hasta el tercer tiempo ( 53-46) cuando empezaron a ser agresivos. Ahí hicieron dudar a Arrosadía, que veía como el Morón acortaba puntos. Pero el ENERparking lo tenía claro, no iba a cometer su error más típico, el de perder en los últimos minutos y sacó fuerzas donde ya no las había. Hoffman primero, después Treviño y Ugochukwu y por último Rogers, que cerró a diez segundos el marcador a su favor.

Jordi Juste: “Son unos gladiadores, trabajan muchísimo”

El técnico del equipo navarro elogió a sus jugadores. “Hace una semana dije que tenían un corazón enorme y hoy ya me han dejado sin palabras. Son unos gladiadores, trabajan muchísimo. La derrota en Melilla fue muy dura, pero hoy han respondido de manera increíble. Hemos sido nosotros, aunque hemos echado de menos a uno de nuestros bases, De la Hera”, explicó Jordi Juste.