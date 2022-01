Derroche de casta y ambición del Basket Navarra

El ENERparking Basket Navarra sumó este domingo su quinta victoria en la temporada ante el CB Marbella (77-72), dando a conocer su mejor cara y derrochando casta durante treinta minutos, obviando el primer tiempo.

El BNC podía haber hecho un partido impecable, pero no empezó bien. Saltó a la cancha algo perdido, sin encontrar el aro y cediendo ante el equipo de Pablo García, que se fue escapando en el marcador.

No parecía el mismo equipo que el miércoles derrotó al líder de la Liga LEB Plata Oeste, el Zornotza Teknei Bizkaia. No encontraban el aro en su cancha, aunque les bastaron un par de minutos para empezar a espabilar, para demostrar que aún tienen ganas de pelear. No iba a ser posible sin de la Hera, que lideró al cuadro de Jordi Juste hasta conseguir el ansioso empate y la remontada (33-31).

Parecía que nada les iba a frenar, pero en el tercer cuarto se notó el cansancio. Fueron cayendo minuto a minuto, cediendo el aro al rival y complicándose el partido. Hasta que llegó Ugochukwu.

No podía ser otro, se calzó 21 tantos, el máximo anotador del partido, y acabó superando a todos y cada uno de los jugadores del Marbella. Con sus canastas y el juego rápido de Balastegui llegó la victoria, la segunda en Arrosadía, la segunda esta semana y la quinta para salir del pozo de la tabla.