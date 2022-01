El Basket Navarra rompe todas las reglas

sorprendente victoria en cancha del líder, el Zornotza ST, en el encuentro aplazado de la jornada 12. El ENERparking Basket Navarra regresó a la competición después de tres semanas de parón forzado con unaen cancha del líder, el, en el encuentro aplazado de la jornada 12.

Gracias al trabajo coral y al acierto exterior en los momentos clave, los pupilos de Jordi Juste remontaron una renta de 14 puntos tras un mal arranque y se alejan del puesto de colista del Grupo Oeste de la LEB Plata tras lograr la cuarta victoria de la temporada.

El equipo pamplonés supo aprovechar los nervios de los hombres de Mikel Garitaonandia, que se jugaban la posibilidad de que la Copa LEB Plata se disputase en su feudo, para llegar al ecuador del primer cuarto por delante en el marcador gracias a unos buenos primeros minutos. Cremo, uno de los máximos anotadores de la competición, asumió la responsabilidad ofensiva de los suyos y la intensa defensa que Jordi Juste planteó sobre él evitó que sus lanzamientos, muy forzados, consiguiesen entrar. Fue Agbeko, en el poste bajo, quien causó estragos en el juego interior. No obstante, el ENERparking Basket Navarra siguió demostrando esa fluidez en ataque y redujo la diferencia a diez tantos (37-26).

LOS VEINTE MINUTOS DECISIVOS

El Zornotza comenzó el tercer cuarto con la intención de dar carpetazo al encuentro rápidamente, y Mikel Garitaonandia planteó una defensa a toda cancha que no dio sus frutos porque el bloque pamplonés, bajo el liderazgo de un De la Hera muy clarividente, supo distribuir el juego.

Cremo volvió a asumir la responsabilidad ofensiva del Zornotza en los últimos minutos de partido y volvió a poner al equipo vizcaíno por delante en el marcador brevemente antes de que Rogers, con un tiro de tres desde la esquina, habilitase al ENERparking Basket Navarra a alcanzar el último minuto de partido por delante en el marcador (67-69).

En los compases finales, los locales no encontraron el acierto exterior que tuvieron durante toda la velada, mientras que el bando rojillo, pudo sellar este sorprendente triunfo gracias a la efectividad desde la línea de tiros libres de Ugochukwu y de Treviño, antes de que Font convirtiese uno de los dos lanzamientos a la desesperada con la que el equipo vizcaíno apuró sus opciones de forzar la prórroga.

Jordi Juste “Jugar en equipo nos ha dado la victoria”

El técnico del Basket Navarra se congratuló por la imagen que ofreció su equipo en casa del líder del Grupo Oeste de LEB Plata y admitió que en el descanso le trasladó a sus jugadores que él no quería que fuesen “partícipes” de la fiesta con la que el Zornotza celebraría su clasificación matemática a la Copa LEB Plata, algo que se antojaba previsible después de la imagen que ofreció su equipo en el segundo cuarto.

“Teníamos miedo de que Zornotza cogiese una ventaja en el tercer cuarto que nos rompiera y que se acabase el partido pronto, y con la calidad que tienen era fácil. Realmente el equipo ha trabajado muy bien en la segunda parte”, señaló un Juste que rescató que su equipo llevaba tres semanas sin competir y que los resultados no hacen justicia al trabajo realizado por su equipo. “Nuestra clasificación no es del todo verídica. Hemos competido cuatro o cinco partidos que podíamos haberlos sacado y hoy -por ayer- quizá la suerte ha cambiado un poquito y hemos sacado un partido con mucha lucha y con un poco de suerte, porque el Zornotza no ha estado tan acertado en los triples en la segunda parte y eso nos ha ayudado”, afirmó el preparador catalán al ser cuestionado por los factores que habían ayudado a lograr la victoria. “Hemos jugado en equipo en los dos últimos cuartos y eso nos ha dado la victoria. Hemos dicho que teníamos que ser nosotros mismos sin perder la personalidad y hacer un buen trabajo defensivo, que eso siempre nos ayuda”, concluyó.