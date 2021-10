Veteranía y complicidad en la cancha

La complicidad entre jugadores en la pista de baloncesto puede ser muy útil para elaborar un juego inteligente y desconcertar al rival. Además, si se añade la mezcla entre experiencia y juventud, se puede formar una fortaleza muy valiosa en la plantilla de un equipo.

El veterano Adrián García (Madrid, 1985) va a cumplir esta temporada su sexto año consecutivo en el Basket Navarra, aunque en la temporada 2009-10 y 2010-11 ya jugó con el conjunto navarro, coincidiendo con el ascenso a LEB Oro. A sus pies tiene una larga trayectoria en el baloncesto español. Su compañero Pablo Yárnoz (Pamplona, 1996) cumple este curso su quinta temporada en el Basket Navarra. El escolta llegó al club pamplonés en la temporada 2017-18.

Los dos ya suman años de experiencia en la cancha de baloncesto y su motivación no se declina. “Siempre he tenido y no me falla. Mi motivación es salir a ganar todos los días, no necesito mucho más”, explica el alero Adrián García. “Al final, al competir a este nivel no necesitas motivación extra, ya por jugar a baloncesto, si te gusta, sales a ganar y a competir, no hace falta mucho más”, explica Pablo Yárnoz.

De la temporada pasada, Yárnoz y García son los únicos jugadores de la plantilla, sin contar con el técnico Jordi Juste. Para este curso, el Basket Navarra ha realizado nueve incorporaciones. Los dos veteranos aseguran que ganar ambiente no ha sido complicado. “Para entrenar tienen muy buena actitud y se nota que somos jóvenes. La gente tiene mucha ambición, hay una buena base en la que podemos ir construyendo las cosas”, cuenta Yárnoz.

Podría ser un reto tener que empezar casi de nuevo en el vestuario, pero no es algo que les preocupe. “Este año soy el más mayor y no veo gran diferencia con respecto a otros años. Los compañeros siempre están a tope y tienen una implicación máxima en el equipo, no hay grandes retos como veteranos”, explica Adrián García. “Venimos todos a lo mismo, a competir. Todos hacemos lo mejor posible y si el equipo va bien eso quiere decir que individualmente cada uno está yendo bien”, cuenta Yárnoz.

UN NUEVO ROL EN EL EQUIPO

La temporada pasada se despidió del baloncesto profesional el capitán Iñaki Narros. Ahora, el madrileño asume ese rol. “Al final los chicos saben que soy mayor y por eso me respetan. Pero es algo que también se tiene que ganar en el día a día, intento haciéndolo trabajando y siendo profesional, para que vean que ese es el camino a seguir”.

Aun así, Pablo Yárnoz también cumple un papel como capitán en el vestuario y en la cancha. “Hace unos años era el novato y ves que los jugadores van teniendo galones. No solo por tener más años te van a respetar, tienes que hacer algo más en el vestuario, en la cancha”.

La plantilla del Basket Navarra destaca también por su juventud, que contrasta con la veteranía de otros. “Es un poco más de responsabilidad pero la exigencia nos la ponemos nosotros. A lo mejor tengo que tirar un poco de los jóvenes, aconsejarles, hablar con ellos. A lo mejor estar un poco más pendiente”, relata García.

Ambos compañeros han compartido toda su trayectoria en el Basket Navarra con el navarro Iñaki Narros y aseguran que ha dejado huella. “Se echa de menos al viejo cascarrabias. Al final entrenando y en los partidos nos metía caña, nos exigía a todos. Intentamos Pablo y yo hacer lo mismo, siempre viene bien tener un jugador así en el equipo y se le echa de menos”, dice García.

UNA FORMA DE VIDA LLAMADA BALONCESTO

En la cancha de baloncesto la conexión entre los jugadores tiene que ser clara. Adrián García sabe leer muy bien los partidos y guiar a sus jugadores. Pablo Yárnoz aporta gran intensidad tanto en ataque como defensa. “Pablo es muy trabajador, muy competitivo. A nivel de hacer vestuario muy bien. Además, tiene competitividad en defensa y rebote, nos da muchas cosas”, explica Adrián García.

“Es muy buen veterano, va tranquilo, pasa desapercibido, pero cuando necesitas ayuda viene muy bien. A la hora de jugar es muy listo, nos aporta mucho en la pista y fuera”, cuenta Yárnoz.

Ambos llevan toda una vida jugando al baloncesto y pueden presumir de que están disfrutando de su pasión. “El deporte me gusta mucho, el baloncesto a estos niveles te da la oportunidad de conocer gente. Tenemos catalanes, americanos, nigerianos. Vas conociendo sitios y pabellones. Es algo que te llena”, relata Yárnoz. “Somos privilegiados por poder vivir de lo que más nos gusta. Es mi mayor hobbie, puedo vivir de él”, cuenta el capitán Adrián García.

UNA TEMPORADA MÁS EXIGENTE

tres partidos jugados. En los tres todavía no ha visto la victoria, pero en el último dejaron buenas sensaciones. Adrián García y Pablo Yárnoz aseguran encontrar ventajas de su equipo. "Se me da bien hacer piña, estar fuera de las canchas, hacer equipo, crear lazos de amistad que luego ayudan a jugar todos más fáciles", explica Yárnoz. "Se respira un ambiente muy sano, chicos jóvenes con ganar de trabajar nos llevamos muy bien entre todos. Somos un equipo muy joven, podemos correr y presionar mucho. Poco a poco sacaremos la identidad que estamos buscando". El Basket Navarra lleva ya.