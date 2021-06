La plantilla del Osés Construcción, en proceso

Actualizada 02/06/2021 a las 06:00

El Osés Construcción Ardoi ya está preparando la plantilla para la temporada 2021/22. El último fichaje en llegar es el de Inés Santibáñez, base de la cantera del Perfumerías Avenida.



Esta temporada, el Osés se quedó a las puertas del ascenso a la Liga Femenina Endesa. Perdió en la final ante el potente Baxi Ferrol, pero haciendo daño al conjunto gallego, que tuvo muchos problemas en los tres primeros cuartos. La fase de ascenso fue el reflejo de una temporada magnífica por parte de todas las jugadores que conformaron la plantilla del equipo navarro.



Sin embargo, ahora es el turno de configurar la próxima temporada y volver a intentar alcanzar lo más alto en la nueva Liga Femenina Challenge. Se trata de un nuevo formato que nace y se sitúa en el intermedio entre la Liga Femenina Endesa y la Liga Femenina 2. El Osés Construcción Ardoi ya ha anunciado dos fichajes y dos renovaciones. La primera renovación fue la de la capitana Itziar Arregui, que realizó un papel fundamental en el guion del equipo. Una jugadora totalmente de la casa. El primer fichaje fue el de Ana Carlota Faussurier, pívot procedente C.D. Zamarat de Zamora y con una larga trayectoria en el baloncesto. La segunda renovación anunciada fue la de la navarra Irantzu Etxeberria.



UNA JOVEN INÉS SANTIBÁÑEZ

El último fichaje en llegar es la joven Inés Santibáñez (19/06/2003). Base que llega de la cantera del Perfumerías Avenida, equipo que se ha proclamado este año campeón de la Liga Femenina Endesa y subcampeón de la Euroliga. La salmantina ha realizado dos pretemporadas con el primer equipo he incluso ha llegado a debutar en la máxima categoría del baloncesto femenino. En concreto, ha jugado seis partidos, cuatro en liga regular y dos durante la fase del playoff. La base cerró la temporada con el Júnior A de Perfumerías Avenida el domingo proclamándose campeón de Castilla y León. Además, Santibáñez ha compartido vestuario esta temporada con la navarra Paula Suárez. Ambas jugarán el Campeonato de España.

LA PLANTILLA, EN CONSTRUCCIÓN

Todavía falta para que la plantilla se consolide del todo. Amaya Gastaminza fue muy importante en la primera mitad de la temporada, pero en diciembre, se lesionó de la rodilla y no pudo disputar ningún partido. La pívot se decidió operar y todavía debe realizar un periodo de recuperación y ver cuándo se reincorpora esta temporada.

Mientras, el Osés trabaja en la renovación de la pívot Diana Cabrera y la alero Josephine Filipe, dos jugadoras muy importantes y que fueron fundamentales en la pasada temporada. Filipe, en la fase de ascenso, llegó a anotar 33 puntos en el primer partido. Deborah Ayela, Tamara Montero, Eva Cases y Raquel Navarro no continuarán en el conjunto navarro. Todas ellas piezas fundamentales en el transcurso de la temporada.



Las navarras Paula Marcos, Alazne Vicente y Andrea Vázquez también se espera que continúen en el proyecto del Osés. En el caso del entrenador Jotas Unzué todo apunta a que continúe una temporada más dirigiendo al Osés Construcción Ardoi. Se trataría de su tercera temporada en el conjunto de Zizur Mayor.

Nace la Liga Femenina Challenge, un nuevo formato con 16 equipos







El 25 de septiembre es la fecha de inicio de la temporada 2021/22 de la nueva Liga Femenina Challenge en la que estará el Osés Construcción Ardoi. Este nuevo formato se coloca entre la Liga Femenina Endesa y la Liga Femenina 2. Contará con 16 equipos en un único grupo y quien ocupe la primera plaza al final de temporada ascenderá de forma directa a la máxima categoría del baloncesto femenino.



Está formada por los dos equipos descendidos de la Liga Femenina Endesa (Al-Qázeres y Quesos el Pastor), los 14 equipos que disputaron el playoff de ascenso (Celta ZorkaRecalvi, Barça CBS, PacisaAlcobendas, Extremadura Plasencia, Lima-Horta Barcelona, UCAM Jairis, Advisoria Maresme, Snatt’s Femení Sant Adriá, Sinergia Soluciones Real Canoé y Osés) y cuatro equipos más que también ascienden de Liga Femenina 2.



El inicio de la temporada será el 25 de septiembre y se disputarán 30 jornadas. También, se jugarán unos cuartos de final con eliminatoria a doble vuelta (2º vs 9º, 3º vs 8º, 4º vs 7º y 5º vs 6º) y los cuatro ganadores disputarán una Final Four en el que el ganador conseguirá la segunda plaza de ascenso a Liga Femenina Endesa.



El Osés Construcción tendrá equipos ya conocidos en esta nueva liga. Compartió liga regular con el Celta Zorka y el Extremadura Plasencia. En la fase de ascenso compartió grupo ante el Real Canoé y el Sant Adriá.