El Basket Navarra cae pero planta cara

Actualizada 01/04/2021 a las 06:00

El ENERparking Basket Navarra hizo frente este miércoles a las adversidades en Arrosadía ante el líder de grupo, el Barça ‘B’. El conjunto navarro cayó por 52-58 y con las dificultades con las que se presentaba al partido, pudieron competir en la pista navarra. Con la de ayer, encarrilan la segunda derrota consecutiva, pero esta vez con otro hilo.

No era tarea fácil enfrentarse al líder con tres bajas importantes como la de Iñaki Narros, Simeon Lepichev y Lucas Antúnez, pero el ENERparking Basket Navarra salió decidido a buscar las debilidades del filial del Barcelona. Laron Smith fue determinante en los primeros minutos, robó y formó tapones que evitaron que el rival se escapase en el marcador. El conjunto catalán tuvo fallos que dieron confianza a los locales, pero sus transiciones eran las más peligrosas, sobre todo en ataque. Sus primeros puntos llegaron en forma de triple.

El Basket Navarra no dejó de tener oportunidades de tiro en ningún momento pero en el interior se les fue complicando la tarea al término de la primera parte. Sin embargo, el rival tampoco conseguía dominar de todo en la cancha navarra. El ENERparking Basket Navarra aguantó el ritmo del partido y un pase de Peter Stümer a Adrián García puso el partido en 25-28 para el descanso. Un marcador escaso ante un ritmo más intenso con pocas canastas pero más juego de balón.

Tras el paso por vestuarios, el ENERparking Basket Navarra siguió con la misma tónica. No dejó de luchar, sobre todo para olvidar la desatrosa segunda parte del último partido. Los mayores problemas del conjunto de Jordi Juste estaban en Ibou Badji, un pívot de 2,18 metros de altura que aparecía en el momento más oportuno.

Aun así, un tiempo muerto en el tercer cuarto hizo que el conjunto Navarro no dejara la confianza atrás. El público también presionó para que los rojos continuaran con la misma tensión que les estaba dando esperanzas por encontrarse con la victoria.

No obstante, la llama navarra se fue apagando poco a poco y el Barça sacó sus armas a relucir. El marcador llegó a estar en más de 10 de puntos de diferencia a favor de los rivales. Laron Smith volvió aparecer en forma de muro, pero ya no lo tenía tan fácil. La diferencia de puntos se llegó a reducir y ya no fue en ningún momento muy alta. Pero a pesar de la derrota, el ENERparking Basket Navarra plantó cara al líder.

Es el primero de los cuatro partidos que disputa en 15 días. Ahora ya solo quedan tres jornadas en la recta final por la lucha de conseguir un billete a la fase de ascenso. Un reto complicado pero no imposible para el conjunto navarro.

JORDI JUSTE: "ESTOY MUY CONTENTO POR EL ESFUERZO DE LOS CHICOS"



“Felicitar a los chicos por el esfuerzo. Venimos de hacer un mal partido, perder a Simeon por el camino y afrontar el partido del Barça era complicado pero hemos respondido bien”, explicaba el técnico de ENERparking Basket Navarra. “No ha sido un partido muy bonito pero no nos quedaban más opciones que ser duros en defensa u meter muchas manos. Hemos conseguido algunos puntos pero no mucho. Hubiese marcado la diferencia meter tres cuatro triples pero estoy muy contento del esfuerzo de los chicos y que mentalmente nos sirva para afrontar el partido de Tarragona este domingo”, concluyó Juste.

Basket Navarra 52

Barça ‘B’ 58

Basket Navarra: Laron Smith (12), Peter Stümer (8), Alberto Artiles (3), Pablo Yárnoz (5), Adrián García (9), cinco inicial, Rodrigo Seoane (13), Alejandro del Cerro (0), Rafa Llopis (2).

Barça ‘B’: Paul Goulmy (4), Junior Sainel (4), Didac Cuevas (8), Jaume Sorolla (6), David Font (8), cinco inicial, El Hadji Badio (0), Juan Ignacio Marcos (10), Xabier Baeza (0), Pau Tendero (7), Ibou Badji (9), Michael Caicedo (2).

Parciales: 15-12, 10-16, 13-14, 14-16

Árbitros: Imanol Diz y Mikel Wiot. Eliminaron por cinco faltas al local Laron Smith.

Incidencias: partido disputado en el polideportivo Arrosadía con público.