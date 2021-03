Miriam Recarte: “En España, si quieres estudiar, es difícil jugar a buen nivel”

Actualizada 03/03/2021 a las 06:00

A las tres y cuarenta y seis de la tarde de un miércoles (horario americano), la pamplonesa Miriam Recarte se encuentra a pocos minutos de disputar un partido. Lleva tres cursos, con sus respectivas temporadas, en la Lander University, en Greenwood, Carolina del Sur. Llegó en el 2018 para estudiar Química y seguir jugando al baloncesto a un buen nivel en la NCAA 2, liga universitaria americana. Milita en el equipo Lander. Hace unas semanas, fue designada como la jugadora de la semana. Cada conferencia elige a una. En los dos encuentros que disputó esa semana, firmó dos dobles-dobles, 19 puntos y 12 rebotes, y 16 y 11. Es la primera vez que lo conseguía.



Cuando llegó, ¿encontró mucha diferencia entre el baloncesto europeo y el americano?

Lo típico. Es mucho más físico. La gente hace mucho más gimnasio, pesas, y también se nota en la velocidad. Es más individual, más unos contra unos, y menos juego en equipo. Pero una vez te acostumbras, le puedes dar la vuelta y jugar al baloncesto que estaba acostumbrada.

¿Qué le llevó a irse fuera?

En España, si quieres estudiar una carrera, es muy difícil jugar a buen nivel. Hay que hacer frente a muchos viajes, las universidades no dan muchas facilidades. No se puede comparar con esto. Es una maravilla. Aquí, en vez de tener que ir detrás de los profesores, son ellos los que están pendientes. Se preocupan por ver qué nos perdemos por los viajes. Nos aplazan fechas de exámenes. En España no encuentras estas facilidades.

¿Cuántos partidos juega a la semana?

Habitualmente jugamos dos. Pero con la situación de la covid... Normalmente comenzábamos en noviembre y, tras disputar los campeonatos, acabábamos en marzo. Este curso empezamos a finales de diciembre. Hacemos cada equipo tres PCR. Si alguien da positivo, se aplazan los encuentros de esa semana. E igual una semana toca un partido y la siguiente cuatro. Está siendo una temporada un poco loca.

¿Ha podido viajar a España?

Pasé el verano en Pamplona. Cuando comenzó la cuarentena, fui a casa. No sabíamos qué iba a pasar. Con la incertidumbre que había, me fui en marzo. Después pensaba que no iba a poder volver. Entre las excepciones que permitían viajar no nos encontrábamos los estudiantes. Regresé a finales de agosto.

¿Notó mucha diferencia?

Aquí dicen que en España no nos lo tomamos en serio, pero creo que más que donde ahora resido. Hay gente que no acepta la existencia de la covid, gente que no se coloca la mascarilla en sitios cerrados como las tiendas...

¿Completará sus estudios en Estados Unidos?

Estoy aquí porque la universidad me la paga el baloncesto. Solo tienes cuatro cursos de beca. Pero este año, por la pandemia, han dado uno más. A día de hoy, lo que pienso que voy a hacer es quedarme el curso que me falta en mi universidad y transferirme a otra para hacer un máster. O quizá siga aquí y así pueda aprovechar el quinto año que nos han dado.

Al principio, ¿cómo le resultó tener que salir de casa?

Al principio, resultó durillo. Era un nuevo idioma, nueva cultura, nueva forma de vivir pero una vez me acostumbré y le cogí el truquillo al inglés y a la mentalidad americana, bastante bien. Echas de menos a la familia, los amigos, y la comida, mucho, -ríe.

¿Cree que es muy diferente la vida como estudiante que lleva allí a la de aquí?

Sí. En mi carrera, tengo amigos que están haciendo lo mismo en España. La base es la misma pero ellos en cuanto a teoría es más extenso. Aquí estudiamos lo principal pero tenemos más horas de prácticas en el laboratorio. Eso te aporta otras destrezas.

¿Cómo ve su futuro? ¿Química o baloncesto?

Mientras pueda compaginar las dos lo intentaré. Mi idea sí que es volver a España y a partir de ahí ya se vería.

¿Sigue el baloncesto navarro?

Sí, sí. Sigo al Ardoi de Liga Femenina 2. Están haciendo bastante buen año. He estado seis años en Mutilva y les sigo y les pregunto a ver qué tal van en Primera Nacional.

DNI



Miriam Recarte. De Pamplona, nació el 25 de marzo del 2000. Tiene 20 años.



Trayectoria. Ocupa la posición de pívot, que alterna con la de ala-pívot. Comenzó a jugar con 11 años en el Txantrea, y a los 14 pasó al Mutilbasket. Allí permaneció hasta los 18. En ese momento, tomó la decisión de estudiar en la Lander University, en Greenwood, Carolina del Sur. En esta universidad americana, puede compaginar sus estudios de Química (cursa tercero) y la práctica de baloncesto a un buen nivel. Juega en el equipo universitario Lander, en la NCAA2, liga universitaria americana.