El Osés asusta al Baxi Ferrol

Actualizada 01/03/2021 a las 06:00

Un parcial de 2-23 en el último cuarto le permitió soñar al Osés Construcción Ardoi de conseguir sacar un triunfo de la pista del intratable líder invicto de la competición. Sin embargo, a pesar del esfuerzo, las pupilas de Jotas Unzué no consiguieron completar la remontada y sufrieron su cuarta derrota de la temporada por 57-53.

Ya desde el primer segundo de partido, el cuadro local demostró su condición de intratable. Arrancó con un ritmo frenético que sobrepasó al conjunto zizurtarra con un parcial de salida de 7-0 (min. 3). El bando visitante no conseguía encontrar tiros cómodos ante la férrea defensa del conjunto anfitrión. El efecto positivo que surtió, se palpó en una mejora en la intensidad, con un mayor número de jugadoras cargando el rebote ofensivo y manos más rápidas en defensa, aunque las dificultades para encestar eran similares.

Mientras, al otro lado de la pista los porcentajes de BAXI Ferrol tampoco resultaban muy elevados, pero a pesar de ello, la diferencia en el marcador cada vez era mayor. Al final del primer cuarto, el resultado era un pobre 17-4. El siguiente periodo no presentó un guión diferente en su comienzo. El aro del conjunto local siguió con una tapa mientras no cesaba de aumentar la distancia en el resultado con dos triples consecutivos. En defensa, el Osés intentó diferentes métodos para oponer mayores complicaciones al equipo local: desde una zona hasta una presión adelantada, pero ninguno de los dos fue exitoso.

En el ecuador del período, dos lanzamientos de tres puntos del segundo clasificado redujeron la ventaja, pero pronto fue restaurada por un rival cada vez más efectivo en ataque. Al descanso, la diferencia era notable.

El tercer cuarto comenzó trabado en exceso. Tras tres minutos disputados, BAXI Ferrol no había conseguido encestar ni un tiro, mientras que Osés Construcción Ardoi solo dos puntos. La distancia se redujo hasta los 16 puntos, la más baja en muchos minutos, pero a ambos equipos todavía aún les separaba un abismo.

Las jugadoras de Jotas Unzué mostraron irregularidad en su ataque, lo que derivó en pérdidas y malos lanzamientos, por lo que a pesar de que consiguieron contener en cierta medida el ritmo ofensivo del conjunto local, la diferencia era muy elevada. No obstante, tres canastas consecutivas de las líderes situaron la máxima renta en un contundente +26.

En el período definitivo, un nuevo arranque frío, seguido por un atasco espectacular del equipo ferrolano, sin puntos en ocho minutos, permitió a Osés Construcción Ardoi situarse a solo siete puntos. El partido se reabrió cuando parecía cerrado definitivamente. El acierto en el tiro de la escuadra visitante no tuvo nada que ver con el de los tres cuartos anteriores, y comenzó a creer en las posibilidades de remontada. No obstante, el tiempo que quedaba era escaso, y no se pudo consumar la machada.

Unzué: “Me voy muy contento por los dos partidos”



El técnico de Osés Construcción Ardoi se mostró satisfecho por el trabajo de sus jugadoras a pesar de la derrota: “Me voy muy contento por estos dos partidos, uno lo conseguimos ganar, y el otro, pelear hasta el final”. En un encuentro con dos partes muy diferenciadas, con un inicio en el que BAXI Ferrol logró una amplia ventaja que posteriormente fue recortada por el conjunto zizurtarra hasta casi obrar la remontada, el entrenador no quiso acusar a la fatiga de sus pupilas, a causa de los dos partidos que han jugado en apenas tres días. “El cansancio se tiene que notar en nosotros y en cualquiera, no me gusta poner excusas”.

Además, reconoció como explicación del inicio tan errático que les costó entender la manera de defender de su rival y tardaron en leer bien su juego. A causa de ello, reveló que en la charla en el vestuario en el tiempo de descanso transmitió a sus jugadoras que en el segundo cuarto “habían mejorado y lo habían perdido por poco”.

BAXI FERROL 57

OSÉS CONSTRUCCIÓN 53



Baxi Ferrol. Fernández, Salas (11), Leaupepe, Gari (8) y Aijanen (4), cinco inicial, Cabrera (9), Mungo (2), Benet (3), Rodríguez (3), Boquete (9) y Swart (8).

Osés Construcción. Tamara Montero, Itziar Arregui (9), Irantzu Etxeberría (11), Josephine Filipe (3) y Diana Cabrera (5), cinco inicial, Paula Marcos (11), Eva Cases (12), Alazne Vicente y Raquel Navarro (2).

Parciales. 17-4; 22-14, 16-12 y 2-23.

Árbitros. Clavería Sánchez y Trasancos Blanco (Colegio gallego). Eliminaron a la jugadora local Leaupepe en el minuto 38.

Incidencias. Pabellón Municipal A Malata. 250 espectadores.