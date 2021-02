Narros, camino de los 500 partidos en Ligas LEB

Actualizada 13/02/2021 a las 06:00

El partido de este sábado del ENERparking Basket Navarra puede ser emotivo si el navarro Iñaki Narros salta a la pista de Arrosadía para disputar el encuentro ante el Albacete Basket (20:00h) porque cumplirá 500 partidos en Ligas LEB.

Narros ha disputado 19 temporadas como jugador profesional entre 2002 y 2021. En concreto, ha jugado 499 partidos oficiales en Ligas LEB: 245 en LEB Oro -67 en la antigua LEB 1-, 226 en LEB Plata -67 en LEB 2- y 28 en la extinta categoría LEB Bronce.

Estos números se dividen entre los cinco equipos que ha jugado, 316 con Basket Navarra Club, 67 con el Club Baloncesto Tizona, 49 con el Gijón Baloncesto, 45 con el Club Melilla Baloncesto y 22 con el Palencia Baloncesto. “Es un dato que me dice que tengo mucha suerte. Este deporte es mi pasión, y soy un afortunado por haber podido disfrutar de tantos partidos a este nivel”, cuenta Narros en declaraciones a Basket Navarra.

“En todos estos años como profesional he ido acumulando vivencias, y todas las experiencias, tantos las buenas como las malas, me han servido en mi aprendizaje. Al final, vas jugando partidos, vas disfrutando, no te aburres y pierdes la cuenta”, cuenta Narros.

También, analiza la temporada que está realizando su equipo. “No empezamos muy bien, por muchas circunstancias. El inicio fue muy duro y todo pintaba muy oscuro, pero se incorporaron jugadores que nos dieron estabilidad y hemos ido cogiendo ritmo”, explica.

EN BUSCA DE OTRA CONQUISTA

El conjunto navarro recibirá este sábado por la tarde en Arrosadía la visita del segundo clasificado tras vencer este miércoles al Pardinyes Lleida. Con tan sólo dos días de descanso, los de Jordi Juste, con tres partidos pendientes por disputar , buscarán dar la sorpresa de nuevo ante un potente equipo que también llega de lograr una victoria ante el CB Benicarló.

En el partido de hoy habrá que vigilar de cerca a Víctor Aguilar, que en los 17 partidos disputados acumula una media de 10,47 puntos por partidos. También lidera en asistencias con 3,8 por encuentro. Por parte del ENERparking Basket Navarra, Rodrigo Seoane lleva una media de 13,7 puntos por partido con 193 totales.