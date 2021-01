El Osés aumenta distancias

Actualizada 31/01/2021 a las 06:00

El Osés logró de nuevo una victoria ante el Ausarta Barakaldo para seguir aumentando distancias en su segundo puesto. Las navarras se asientan en esa posición con 33 puntos, a dos del tercer clasificado, el Azkoitia, que perdió ayer en tierras gallegas.

El Osés afrontaba este partido con la baja de Andrea Tollar y con la incorporación de una nueva fichaje, Raquel Navarro. El encuentro estuvo marcado por la escasez de puntos, sobre todo en el primer cuarto, que ambos equipos tan sólo consiguieron anotar 12 puntos. Trataron de arrancar ambos equipos y al Oses le costó encontrar el impulso para dominar el partido. No hubo demasiados aciertos pero sí un ritmo en las navarras que iría creciendo conforme pasaban los minutos.

Las precipitaciones en tiros y pases evitaban que el balón circulase entre las de Unzué en los primeros compases. La rival Frank Uchendu llegó ya señalada como jugadora peligrosa y así fue. Uchendu estuvo muy despierta para robar balones y dirigir a su equipo. Aun así, ni unas ni otras conseguían dominar.

La mala suerte en acierto frustraba a las navarras, Eva Cases lo intentó un par de veces pero sirvió para que las de Unzué sacasen más rabia y corrigiesen sus errores. A falta de 14 segundos para el descanso, Irantzu Etxeberria anotó un triple con el que consiguieron la ventaja más alta hasta el momento.

En la segunda parte el partido siguió el mismo guion. El Osés estuvo acertado en defensa pero el problema lo tenían en ataque. Mientras tanto, las rivales llegaron a encajar hasta tres triples seguidos. No desanimó a las navarras que en el último tiempo demostraron por fin su condición de líder. Diana Cabrera robaba todo balón que se escapaba y Eva Cases lo transformaba en canastas. Hasta tres tiempos muertos se pidieron en los últimos minutos ante la igualdad en el marcador.

Aun así, las de Jotas Unzué siguieron con su buena dinámica hasta distanciarse en diez puntos con sus rivales. Lograron la 15ª victoria y la próxima jornada viajarán a Gran Canaria para buscar su segunda victoria consecutiva.

Unzué: “La clave es creer que este es el camino a seguir”



Jotas Unzué se mostró muy contento con el partido de sus jugadoras. “Un partido que lo estábamos encarando bien pero no metíamos una. La clave está en creer que aunque no haya porcentaje, ese es el camino, seguir igual, que ya entrarán”, explicó. Ha habido momentos malos del Osés que en otros partidos costó algún que otro susto pero ayer no fue el caso. “Hoy sobre todo ha sido clave que en el peor momento que estábamos le han dado la vuelta y han jugado mejor”. Todavía queda bastante y es complicado poder conformarse. “Nosotras vamos a seguir peleando. Valen lo mismo todos los equipos y hay que sacar los máximos posibles”.

Osés Construcción 57

Ausarta Barakaldo 47

Osés Construcción. Irantzu Etxeberria (3), Diana Cabrera (8), Itziar Aregui (6), Tamara Montero (15), Josephine Filipe (4), cinco inicial, Paula Marcos (0), Eva Cases (11), Deborah Ayela (10).

Ausarta Barakaldo. Aitana Vergara (5), Sokhma Lo Sylla (0), María Romero (5), Frank Uchendu (15), Laura Chahrour (8), cinco inicial, Ariana Lewis (6), Aina Martin (0), Emma Karamovic (10), Beatriz Torres (0), Nicole Murugarren (3).

Parciales. 12-12, 11-6, 13-15, 21-14

Árbitros. Alicia Heredero y Jesús Marín. Eliminaron por cinco faltas a Irantzu Etxeberria.

Incidencias. Partido disputado en el Polideportivo de Zizur Mayor con público.