Actualizada 29/12/2020 a las 06:00

Preocupados cerraron el año deportivo los integrantes de la plantilla del Osés Construcción. Pero nada tiene que ver con sus resultados. El último partido de este 2020 lo ganó el equipo en Zizur. Solo ha sufrido dos derrotas y suma once victorias. Sin embargo, en esa cita ante el Arxil, Amaya Gastaminza reconoció enseguida que algo grave le sucedía a su rodilla izquierda. El pasado jueves los resultados de una resonancia magnética se lo confirmaron. Sufre rotura parcial del ligamento anterior.



¿Qué opciones baraja ahora?

Ahora hay que valorar hasta qué punto es de grave la rotura y si es más recomendable un tratamiento conservador o acudir a cirugía. Hay que sopesar diferentes cosas y ver cuál es la mejor opción.



¿Qué supone una opción u otra?

El hecho de optar por un tratamiento conservador y que funcionara significaría que podía estar lista para el último tramo de la temporada. A parte del hecho de no tener que meterme en una operación y sus seis o nueve meses de baja, periodo estimado de recuperación, el tratamiento más conservador me daría la opción de jugar, si la alcanzamos, esa ansiada fase de ascenso. La temporada pasada ya nos quedamos con las ganas de disputarla pero me daría mucha pena no poder estar en la lucha por entrar en la fase y en la propia fase si nos clasificamos. Si me tengo que operar, es algo que ya conozco. Sé lo complicado que es y la constancia que se necesita. Lo afrontaría con ganas. Debería coger un poco de fuerzas. Todo acaba de pasar y lo tengo muy reciente. Son cosas del deporte. Conozco esta lesión y se necesita trabajo, trabajo y constancia.



De hecho ya temió algo grave cuando se lesionó, ¿cómo lo recuerda?

En un desplazamiento lateral noté que la rodilla se me quedó clavada. Estaba yendo hacia el lado izquierdo y noté. En ese momento escuchas el ‘clac’. Al dolor que sientes, se vienen a la cabeza todos los fantasmas de lesiones anteriores. En un principio, estábamos preocupados, pero los resultados de las pruebas abren la puerta a tener una pequeña esperanza de poder volver antes de lo pensado.



¿Qué hace falta ahora para tomar una decisión?

Ahora mismo tenemos que valorar en qué situación se encuentra la rodilla, hasta qué punto se encuentra el ligamento roto. En ese momento, tenemos que ver si hay opciones de que el tratamiento conservador ofrezca garantías de que vaya a funcionar. Es cuestión de días y ver cómo evoluciono.



El tratamiento conservador, ¿en qué consiste?

La primera parte trataría de bajar la inflamación y el dolor como en cualquier otro tratamiento. El siguiente paso consiste en fortalecer y reforzar la rodilla y la musculatura de la pierna lo más posible para que sujete bien la rodilla.

Se supone que el ligamento está lo suficientemente entero como para responder no debería sentir inestabilidad.

La anterior lesión en su rodilla izquierda fue en 2012. En aquella ocasión sí tuvo que pasar por quirófano.

En aquella ocasión la rotura del ligamento cruzado fue completa. No hubo más opción que la de operar. Fue más grave y complicada que la actual. Desde entonces juego con una protección.



Pese a la victoria conseguida ante el Arxil, sus compañeras, técnicos terminaron preocupados.

La situación fue desagradable. Me hice bastante daño y todo el mundo se quedó tocado. Todas las jugadoras tememos mucho las lesiones de rodilla. El sentimiento resultó agridulce en el último partido antes de Navidad. Nos llevamos la victoria pero acabamos todas con ese malestar. Me han apoyado mucho estos días.



¿Cómo se siente? ¿Cómo está afrontando este momento?

Creo que debo afrontarlo con tranquilidad. Ahora mismo no puedo hacer nada más que lo que me digan la fisio y el médico. Confío plenamente en su criterio y en su trabajo. Tengo que estar tranquila y hacer todo lo que me digan. Debo ser constante en el trabajo diario para poder recuperarme lo antes posible.



¿Qué balance hace de este curso?

Es muy favorable. Hemos terminado segundas con solo dos derrotas. Desde un principio, el objetivo era ese, estar arriba. Hemos ganado a todos los rivales directos. Nos gustaría seguir en este camino.