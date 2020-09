Fausto Pichardo no se incorporará a Basket Navarra

Actualizada 22/09/2020 a las 20:01

El pívot Fausto Pichardo, que llegaba a Basket Navarra para completar el juego interior del equipo, no ha realizado los trámites necesarios para obtener el visado y ha decidido de forma unilateral no incorporarse a su nuevo club sólo unas semanas después de firmar su contrato. Así, el jugador estadounidense con pasaporte dominicano no se sumará finalmente al proyecto navarro.

Basket Navarra Club ya trabaja a contrarreloj para tratar de incorporar a otro jugador que refuerce al equipo de cara a la temporada 2020-2021 en LEB Plata.