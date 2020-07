Adrián García seguirá un año más en Basket Navarra

Actualizada 31/07/2020 a las 19:57

Adrián García continuará un año más en Basket Navarra tras el acuerdo al que han llegado el jugador y el club para prolongar el contrato que les unía.

El interior madrileño se convierte así en la primera renovación en la plantilla del equipo de LEB Plata de cara a la próxima temporada 2020-2021.

OFICIAL | #Renovación

Adrián García, un año más en Basket Navarra



➡️ https://t.co/o8rMRj7l3O pic.twitter.com/kkola6D36c — Basket Navarra Club (@BasketNavarra) July 31, 2020

García (Madrid, 2/2/1985, 2.02 metros) cumplirá su 7ª temporada en la disciplina de Basket Navarra, la 5ª de forma consecutiva.

El veterano ala-pívot volverá a estar a las órdenes de Jordi Juste después de que en la pasada campaña disputara 23 partidos –ya suma más de 150 en el club– promediando 22 minutos, 8,8 puntos, 5,3 rebotes y 12,1 de valoración por encuentro.

Basket Navarra sella una renovación importante para comenzar con la confección de su plantilla 2020-2021 ya que, según indica en su web, Adrián García es "un hombre de club y uno de los pilares fundamentales del equipo, que seguirá aportando experiencia, carácter y compromiso".

En este sentido el jugador muestra su satisfacción hecha oficial su renovación ya que en Basket Navarra, dice, "estoy muy a gusto, muy cómodo. Aquí me siento de la casa y me hacen sentir de la casa. No puedo pedir más".

Y añade que "los años van pasando pero las ganas de jugar y competir van aumentando. El día que pare será por motivos físicos, pero no por falta de motivación, porque de eso me sobra".

García opina también sobre la continuidad de Jordi Juste al frente del equipo y al respecto recuerda que la temporada pasada "no le dio tiempo a demostrar nada" por la pandemia y se alegra de que el club "le haya dado una nueva oportunidad, porque creo que puede hacerlo muy bien. Le gusta jugar rápido, dinámico, y el año pasado yo tuve muy buenas sensaciones".