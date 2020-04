El 'letargo' del Osés

24/04/2020 a las 06:00

EL letargo es “el estado de inactividad en el que quedan algunos animales en determinadas épocas del año en las que las condiciones del medio les son desfavorables”. Está claro que las condiciones, ahora mismo, no son favorables pero el Osés Construcción Ardoi no se encuentra inactivo pese a que con ese nombre ha dado título al vídeo en el que recoge qué está haciendo durante el confinamiento. Sin embargo, al plan letargo, con el que titula la actividad, añade la siguiente frase: “un equipo que no deja de trabajar hasta el final”. Y así lo demuestra en un vídeo de algo más de cinco minutos.



El Osés Construcción milita por segunda temporada consecutiva en la Liga Femenina 2. Durante toda la campaña ha ocupado los primeros puestos de la tabla y llegó a alcanzar el liderato. Los buenos resultados, se encontraba con 17 victorias y cuatro derrotas, le aseguraron la fase de ascenso justo la jornada anterior a que se suspendiera la competición.



De hecho, ayer, jueves 23 de abril, el equipo tenía que haber comenzado a disputar esa fase, que, en un principio, no era el objetivo principal de la temporada, pero que la buena campaña pasó a poner en un sitio prioritario. La Federación Española de Baloncesto no ha hecho pública una decisión sobre qué va a suceder con las competiciones.



Por ello, aunque las esperanzas de volver a competir se desvanecen conforme van pasando los días, el Osés Construcción lleva a cabo su ‘plan letargo’. “Se trata de un programa realizado en el periodo de confinamiento con el objetivo de mantener al equipo unido y preparado para cualquier escenario futuro”, se explica en el vídeo.



ANÁLISIS AL DETALLE

En este plan, se ha implicado todo el cuerpo técnico y ha planteado entre cuatro y seis sesiones por semana. El equipo, a través de la plataforma zoom, ha realizado sesiones conjuntas. Se han planificado actividades distribuidas en diferentes bloques. Las integrantes del equipo han contado con sesiones de scouting propio a través de videoconferencias. Se realiza por puestos pero también de forma individual.



Junto al entrenador Jotas Unzué las jugadoras han analizado sus aspectos a mejorar y han reforzado sus puntos positivos. Han analizado jugadas de otros equipos con Garazi Misiego, entrenadora ayudante. Además han contado con sesiones de coaching, y, por supuesto, de preparación física con su preparadora Elena Oset. No todo ha consistido en trabajo ya que el plan letargo del Osés Construcción ha reservado algunas sesiones para la diversión. De hecho, las jugadoras han imitado programas de televisión como ‘Tu cara me suena’.