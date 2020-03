Ricky Rubio somete a los Bucks con un enorme 'triple-doble'

Actualizada 09/03/2020 a las 10:44

El base español Ricky Rubio ha completado su mejor actuación de la temporada con un 'triple-doble' que ha encarrilado la victoria de Phoenix Suns sobre Milwaukee Bucks (140-131), mientras que los Raptors han ganado en Sacramento (113-118) y los Timberwolves han caído ante New Orleans Pelicans (107-120).



En su mejor actuación con la camiseta de los Suns, Rubio se fue a 25 puntos, 13 rebotes, 13 asistencias y 3 robos, números que nadie había conseguido en el equipo de Arizona desde Jason Kidd en 1999, buena muestra de su sobresaliente actuación. De paso, se apuntó el séptimo 'triple-doble' de su carrera en la NBA.

Agarrado al base español y a Devin Booker (36 puntos y 8 asistencias), el equipo local se llevó una victoria de prestigio ante el mejor equipo de toda la NBA, que lógicamente acusó la baja por lesión de su gran estrella Giannis Antetokounmpo.

"No nos vamos a rendir", avisó tras el partido Ricky Rubio, seguro de que su equipo peleará hasta el final por entrar en los 'playoffs'. Aún así se trata de un objetivo muy complicado, ya que ahora mismo ocupan la decimotercera posición de la Conferencia Oeste a seis victorias de los Grizzlies, octavos.

Quienes ya han asegurado su presencia en las eliminatorias por el anillo son los Raptors, que se llevaron una ajustada victoria en cancha de los Kings, donde Serge Ibaka volvió a protagonizar un buen encuentro para finalizar con 15 puntos, 10 rebotes, 5 asistencias y 2 tapones.

Norman Powell (31) y Kyle Lowry (30) comandaron en la ciudad californiana a Toronto, que además encontró otra buena noticia con la reparación de Marc Gasol, quien jugó casi 17 minutos como suplente en los que sumó 3 puntos, 3 rebotes y 2 asistencias. En cuanto a los locales, décimos en el Oeste, el mejor fue De'Aaron Fox (28).

Por su parte, Juancho Hernangómez aportó 3 puntos, 8 rebotes, 1 asistencia y 1 robo para los Timberwolves, que no pudieron llegar con opciones a los minutos finales frente a New Orleans. Malik Beasley (21) comandó a los locales y Jrue Holiday (37) y el 'rookie' Zion Williamson (23), a los visitantes.

