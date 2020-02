Txemi Urtasun al Ourense, el fichaje que anunció Mourinho

27/02/2020 a las 06:00

El Club Baloncesto Ourense hizo oficial el fichaje del escolta pamplonés Txemi Urtasun el martes. Lo hizo de una forma particular. Para ello, utilizó un vídeo en el que aparece el entrenador del Tottenham, el portugués José Mourinho. Las imágenes forman parte de una enérgica protesta que el técnico protagonizó en un partido de esta temporada de su equipo ante el Manchester City de Pep Guardiola.



El club en el que militará hasta final de temporada el jugador navarro emplea las imágenes a las que sobrepone unos subtítulos en castellano. Simulando una conversación entre Mourinho y su segundo Joao Sacramento se puede leer: “No metemos una, bro. Así no le ganamos ni al cadete ”. Los dos técnicos aparecen enfadados. “¡Metimos una tío! ¡Vamooos!”, se ríen los dos mientras se sientan en el banquillo. “Fichad a alguien de una vez. Diles que fichen, que igual lo hacen. ¡Rápido! ¡Rápido!”, se vuelven a levantar los dos entrenadores. “Fichad a alguien ya, que nos vamos a Plata”, gritan. Entonces, aparece un mensaje en el que se indica que el jugador, en cuestión, ya está fichado pero sin desvelar su identidad. A ello añade Mourinho: “Decídmelo ya, que por las noches no duermo de tensión. Ya puede ser bueno el tío”. Y tras ello aparece la imagen de Txemi Urtasun.



El escolta pamplonés ya estuvo presente este miércoles en el entrenamiento del conjunto gallego, a las órdenes del técnico Gonzalo García de Vitoria. Este jueves será presentado y le acompañará su entrenador. Txemi Urtasun fue objeto de deseo del Ourense este verano pero no se llegó a un acuerdo. El club gallego volvió a insistir en enero y ha sido ahora cuando el escolta pamplonés, de 35 años, ha sido fichado. Con amplia experiencia en las dos máximas categorías nacionales, ACB y la LEB Oro, jugó en el Melilla la última temporada.