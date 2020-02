Scariolo convoca a 17 jugadores para la primera 'Euroventana'

Actualizada 11/02/2020 a las 19:23

Sergio Scariolo, seleccionador nacional, ha convocado a 17 jugadores para preparar los dos partidos de la primera ‘ventana’ de la fase de clasificación para el Eurobasket 2021, en los que España se enfrentará a Rumanía en Cluj Napoca (jueves, 20 de febrero) y a Polonia en Zaragoza (domingo, 23).

Las principales novedades son el debut en una convocatoria oficial de Rubén Guerrero (Unicaja), Osas Ehigitor (Montakit Fuenlabrada) y Tyson Pérez (MoraBank Andorra) y el regreso de Dani Díez.

De ellos tres, sólo Guerrero ha sido ya internacional absoluto, aunque en dos partidos de preparación. Lo mismo que Dani Díez, cuyos 7 partidos con la selección fueron amistosos.

Xavi Rabaseda y Javier Beirán formaron parte del equipo que se proclamó campeón del mundo el pasado verano en Pekín y los restantes disputaron partidos de las ‘ventanas’ de clasificación.

Los 17 jugadores convocados son:

Nº - JUGADOR - CLUB - INT

12 Carlos Alocén C. Zaragoza 1

77 Víctor Arteaga M. Estudiantes 9

14 Johathan Barreiro C. Zaragoza 2

33 Javier Beirán H. Gran Canaria 24

8 Darío Brizuela Unicaja 5

4 Alberto Díaz Unicaja 6

24 Dani Díez I. Tenerife 7

28 Osas Ehigitor M. Fuenlabrada -

7 Jaime Fernández Unicaja 16

13 Rubén Guerrero Unicaja 2

9 Nacho Llovet M. Andorra 9

6 Xabi López Arostegui Joventut 3

5 Tyson Pérez M. Andorra -

22 Xavi Rabaseda H. Gran Canaria 32

11 Sebas Saiz Shibuya (Japón) 19

00 Rodrigo San Miguel C. Zaragoza 7

16 Santi Yusta I. Tenerife 3

La selección iniciará la concentración el lunes 17 de febrero al mediodía en Guadalajara, en cuyo Pabellón Multiusos Aguas Vivas realizará sus tres primeros entrenamientos (lunes tarde y martes mañana y tarde) antes de volar el miércoles 19 rumbo a Rumanía.

Tras el partido en Cluj Napoca, el equipo regresará a primera hora de la mañana del viernes y llegará al mediodía a Zaragoza, donde el domingo 23 se enfrentará a Polonia como cierre de esta primera ‘Euroventana’.

