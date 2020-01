Ibaka lidera el noveno triunfo consecutivo de los Raptors con Gasol de baja

Actualizada 31/01/2020 a las 08:03

El ala-pívot español de origen congoleño Serge Ibaka, volvió a la titularidad en el puesto de su compatriota el pívot Marc Gasol, baja por lesión, y lideró el ataque ganador de los Raptors de Toronto que se impusieron a domicilio por 109-115 a los Cavaliers de Cleveland.



Ibaka, que jugó su decimoquinto partido como titular, confirmó el gran momento de forma en el que se encuentra y ha sido clave para que los Raptors puedan concluir el mes de enero con marca ganadora, el vigésimo primero consecutivo que llevan los actuales campeones de liga.



El último mes de enero que los Raptors perdieron fue el de la temporada del 2016-17.



La aportación de Ibaka de 26 puntos en 33 minutos de acción fue la clave que ayudó a los Raptors (34-14) a consolidar su liderato en la División Atlántico y llegar al noveno triunfo consecutivo, empatados con los Bucks de Milwaukee (41-6) en la mejor racha ganadora que hay actualmente en la NBA.



Ibaka anotó 10 de 14 tiros de campo, incluidos 3 de 6 triples y 3-3 desde la línea de personal, además de capturar cuatro rebotes -tres defensivos-, dio una asistencia, recuperó un balón, puso un tapón y cometió dos faltas personales.



Gasol, que será baja indefinida, no jugó al resentirse del tirón muscular en la pierna izquierda que sufrió el pasado 18 de diciembre y que le costó perderse 12 partidos antes de volver y recaer de nuevo durante el partido que los Raptors disputaron el pasado martes frente a los Hawks de Atlanta.



El base Kyle Lowry, quien fue elegido de nuevo al Partido de las Estrellas como reserva de la Conferencia Este, llegará por sexta vez en su carrera al Fin de Semana de las Estrellas, aportó 23 puntos como segundo máximo encestador de los Raptors.



El escolta-alero reserva Norman Powell marcó ocho puntos consecutivos en la recta final del partido después de que los Cavaliers se habían puesto a solo un tanto por detrás en el marcador con un parcial de 104-105.



Powell anotó un triple, hizo una penetración tras haber robado un balón y acertó con otros tres lanzamientos de personal que aseguraron la victoria.



El ala-pívot Kevin Love y el base Collin Sexton anotaron 23 puntos cada uno como líderes del ataque de los Cavaliers (13-36), que perdieron el noveno partido en los últimos 10 disputados, y el noveno partido consecutivo en su campo.



Los Raptors anotaron 11 tantos consecutivos en la recta final del tercer periodo para ponerse con una ventaja parcial de 75-88 después de que Lowry completó una jugada de tres puntos, Ibaka y Powell anotaron sendos triples.



El equipo de Toronto se colocó con un parcial de 90-100 antes de que los Cavaliers reaccionasen en un intento de remontada, que al final no se dio y el equipo de Cleveland no conoce la victoria desde el pasado 23 de diciembre cuando vencieron a los Hawks.

