Así es Polonia, el rival de España en cuartos de final

Actualizada 09/09/2019 a las 13:16

El próximo rival de España, Polonia, se ha convertido en una de la sorpresas del Mundial de baloncesto masculino de China al clasificarse para cuartos de final del torneo, encadenando cuatro victorias en el mismo número de partidos, a pesar de una ausencia mundialista de más de medio siglo.



Los polacos, entrenados por el estadounidense Mike Taylor, son fieles a un estilo sobrio y efectivo, poco vistoso pero constante, y fue este planteamiento de juego el que les hizo pasar por encima de Venezuela, Costa de Marfil y la anfitriona, China, en la fase de grupos.



La falta de tablas en estas lides, no obstante, se vio anoche contra una Argentina mucho más habituada a competir al máximo nivel y que, a diferencia de los polacos, supo manejar los tiempos a voluntad.



Un conocido de la afición española, el escolta y ex de Iberostar Tenerife Mateusz Ponitka, es el líder del grupo, con un poderío físico y una versatilidad que le permiten jugar casi en cualquier posición del campo: por el momento ha promediado 14 puntos y 6,4 rebotes en los primeros cinco partidos.



Como escuderos, Adam Waczynski y A.J. Slaughter.



El alero Waczynski es un habitual de las canchas de la ACB, donde juega desde 2014, primero en el Obradoiro (hasta 2016), y después en el Unicaja de Málaga. Es un buen tirador tanto desde el tiro libre como desde el perímetro.



Por su parte, Slaughter, el base titular, combina una buena capacidad de tiro con velocidad para penetrar a canasta. Esta temporada militará en el Real Betis de la liga ACB.



Michal Sokolowski suele ser el recambio habitual en el perímetro, con 8 puntos y 3,2 rebotes de media durante el torneo (incluida una brillante actuación ante Venezuela, con 16 puntos, en el partido de debut).



El juego interior es quizá el punto más flojo de los polacos, y la responsabilidad recae sobre Kulig y Hrycaniuk, con unos números modestos para los hombres altos.



El ala-pívot Aaron Cel sí encarna más peligro, y no es extraño verle lanzar de tres. Sin embargo, destaca casi en exclusiva por su labor ofensiva.



Con estas bazas, sumadas a una constancia encomiable, Polonia navegó tranquila en primera ronda. El listón se colocó más alto en la segunda fase, al emparejarse con Rusia y Argentina.



Los rusos -peligrosos aunque lejos del equipo que solían ser bajo el liderazgo de Andrei Kirilenko- sucumbieron a la perseverancia del combinado polaco, que les cerró la puerta a los cuartos de final con esa victoria (79-74).



Argentina no se dejó sorprender. Con una plantilla de más calidad que la rusa, una combinación de juventud y veteranía, un juego fresco y dinámico, y mucha experiencia en campeonatos del mundo, no dio opciones al cuadro europeo en ningún momento del partido.



Los de Sergio Hernández pusieron ayer al descubierto las costuras de Polonia, con un juego interior limitado, con un acierto desde lejos muy mejorable, y con un banquillo corto.



La superioridad en los tableros desmontó a Polonia, que se vio perdida en un mar de rápidos contraataques argentinos. La buena defensa ahogó a sus estrellas y el baño de realidad para Polonia se reflejó en el marcador al final del partido: 65-91.



Sin embargo, para una selección que ha estado ausente de los mundiales desde 1967, los cuartos de final son una oportunidad de dar la sorpresa en su regreso al ruedo intercontinental.



"Creo que todavía no hemos jugado nuestro mejor baloncesto", advirtió el seleccionador polaco, Taylor, en una reciente entrevista. "Cada vez nos enfrentaremos a equipos mejores y vamos a tener que subirnos el listón. Trataremos de poner en práctica nuestro mejor juego y ojalá que el sueño continúe".

