Sergio Scariolo: "Con Serbia mejor ir con todo o podemos pasarlo mal"

Sergio Scariolo alertó este sábado de que, si en el partido ante Serbia este domingo la selección española no sale "con todo" y juega de manera "muy sólida", sufrirá ante un rival que aparentemente no tiene fisuras y reúne una cantidad de talento "impresionante".



"Tenemos que competir porque ninguno de nosotros está para ser arrasado en un partido de competición internacional. Todos tenemos una reputación, un palmarés, una identidad que defender y tenemos que ir a hacerlo de una manera muy solida porque, si no, podemos pasarlo mal, así que más nos vale ir con todo", declaró a la prensa en el hotel de concentración del equipo en Wuhan.



Abogó por afrontar el choque en el que está en juego el liderato del Grupo J "con confianza y con muchísimo respeto", a la vez que con valentía "y con conciencia de cuáles son nuestras limitaciones y nuestras armas si somos capaces de entender qué podemos hacer o no con la estructura física de Serbia".



"Podemos jugar un partido compitiendo contra ellos", continuó el técnico italiano, que ve fundamental que sus jugadores entiendan "con mucha claridad" el plan previsto tanto en defensa como en ataque.



Aunque aparentemente los balcánicos "no tienen fisuras", y cuentan con una altura media que no recuerda haber visto en una selección, recordó que siempre hay errores en la pista que hay que saber aprovechar.



"Así que será divertido y entretenido" añadió el técnico italiano. "Quieren quitarnos el liderazgo europeo que hemos tenido durante unos años y es posible que acaben haciéndolo, no hay que ponerse una venda en los ojos, pero nos resistiremos a entregárselo", refirió.



A su juicio, "hay Serbia para rato" ya que cuenta con el mejor equipo de la última década "con diferencia" por talento, por lo completo que es y por la madurez que, pese a su juventud, caracteriza a una plantilla que acumula ya mucha experiencia en la NBA y en la Euroliga.



No obstante, entiende que el seleccionador serbio, Sasha Djordjevic, intente alejar "un poquito" la presión de su equipo -considerado por muchos favorito al oro- cuando declaró que no se fiaba de España porque siempre empieza mal los torneos ya acaba colgándose medallas.



Insistió en que este domingo "hay margen para competir" frente a los serbios porque en un partido muchas veces las cosas son diferentes a la lógica "o se sabe encontrar la forma de cambiar un poco la previsión inicial".



"La competición sigue y tenemos el partido contra el mejor equipo de todos, al menos según la opinión generalizada y hay que poner los cinco sentidos en lo que viene y dejar atrás lo que ha sido", reclamó el seleccionador en referencia al partido ganado a Italia el viernes.



Preguntado por si prefiere a Argentina o a Polonia en el cruce de cuartos, respondió que no tenía preferencias. "No sabría elegir porque ni me he parado a pensarlo, es que no puedo elegir, la FIBA todavía no me ha otorgado ese poder", concluyó Scariolo.

