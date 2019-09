EE UU certifica ante la Grecia de Antetokounmpo su hambre de oro

Actualizada 07/09/2019 a las 16:45

Estados Unidos consiguió este sábado reafirmar su papel de favorito a levantar el oro en China tras vencer, por 69-53, a una Grecia de Antetokounmpo (15 puntos, 13 rebotes) que no jugó a su máximo nivel y que, pese a caer, todavía podrá luchar por su pase a cuartos, donde ya están los estadounidenses.



Pese a que el equipo de Gregg Popovich ya tenía la clasificación a cuartos casi asegurada, tras sus tres victorias de la primera ronda y la victoria en partido del grupo contra la República Checa, el reto de hoy era superar su primera prueba de fuego contra uno de los equipos fuertes de Europa.



En un partido sin brillo y con la superestrella de los Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo, como el objetivo a neutralizar, los estadounidenses supieron salir adelante y certificar su liderazgo en el Grupo K en esta segunda ronda previa a los cuartos de final.



Aunque a priori este era un partido a vida o muerte para Grecia, con la imprevisible derrota de Brasil hoy contra la República Checa (93-71) los helenos tendrán una nueva oportunidad de obtener la clasificación en el partido del próximo lunes contra los checos.



Popovich apostó este sábado por un quinteto inicial similar al de los encuentros pasados, con Harrison Barnes, Donovan Mitchell, Kemba Walker, Myles Turner y Joe Harris.



Nuevamente no jugó Jayson Tatum, quien se lesionó en el partido contra Turquía del pasado martes y estará de baja al menos hasta el próximo lunes 9, cuando será evaluado.



Y el equipo de Thanasis Skourtopoulos centró su alineación en el el jugador más valioso de la NBA en la temporada pasada, que arrancó inaugurando el marcador de dos y marcando un triple segundos después, como aviso de lo que iba a ser el primer parcial.



Estados Unidos estuvo sin embargo a la altura del fuerte arranque griego, no dejó que los helenos tomaran ventaja y un triple de Kemba Walker en los últimos minutos del primer parcial, con Gianis Antetokounmpo (tras siete puntos) ya descansando en el banquillo, inclinó la balanza a favor de los estadounidenses, quienes finalmente cerraron el cuarto con dos puntos de ventaja, 19-17.



El segundo parcial arrancó con un objetivo claro de los estadounidenses, neutralizar al alero de los Bucks, quien solo logró en este cuarto marcar dos puntos.



Pese al triple inaugural de Sloukas, una Grecia con falta de acierto y muchos errores en los tiros libres, y un Estados Unidos atacando y acertando canastas, fue marcando diferencias entre los dos equipos y aumentando la ventaja de los norteamericanos, que lograron irse al descanso con doce puntos de diferencia (38-25).



Grecia tomó aire en el descanso y volvió a un tercer cuarto con fuerza, marcando Sloukas y volviendo a brillar Giannis Antetokounmpo, pero Walker (triple) y Barnes dejaron claro que no iban a dejar recuperarse a los helenos.



Una antideportiva pitada a Antetokounmpo por una acción con Walker aumentó su ventaja en 15 puntos, una diferencia que fue aumentando durante este cuarto hasta los 54-37. La actuación del jugador, que acumuló hasta este cuarto 15 puntos y 13 rebotes, no fue suficiente para que los griegos intentaran una remontada.



En el inicio del último cuarto, Harrison Barnes aumentó la ventaja de los estadounidenses a 19 y, pese al arranque de Sloukas (2+3) y gracias a dos triples de Mantzaris y Printezis, los griegos lograron recortar la distancia a diez.



Pero en el ecuador del último cuarto, Mitchell (10 puntos, 5 rebotes) Barnes (9 puntos y 7 rebotes) Walker (15 puntos 4 rebotes) y compañía lograron dejar fuera de juego a los griegos y aumentar la ventaja a 16 para cerrar el partido en 69-53.



Estados Unidos certifica así su liderazgo del Grupo K, al que llegaron los dos mejores equipos de los grupos E y F de la primera ronda, mientras que el segundo puesto del grupo lo tendrán que disputar el próximo lunes Brasil, la República Checa y Grecia.

69 - Estados Unidos (19+19+16+15): Kemba Walker (15), Harrison Barnes (9), Donovan Mitchell (10), Myles Turner (8), Joe Harris (3) - quinteto inicial- Khris Middleton (4), Derrick White (9), Marcus Smart (3), Jaylen Brown (8), Brook Lopez (-), Mason Plumlee (0), Jayson Tatum (-).

53 - Grecia (17+8+12+16): Giannis Antetokounmpo (15), Calathes (5), Papanikolaou (0), Papapetrou (7), Printezis (6), Thanasis Antetokounmpo (1), Bourousis (3), Larentzakis (0), Sloukas (13), Vasilopoulos (0), Evangelos Mantzaris (3), Papagiannis (0).

Árbitros: Aleksandar Glisic (SER), Ferdinand Pascual (PHI), Wojciech Liszka (POL). Sin eliminados.

Incidencias: Partido del Grupo K de la segunda ronda de la fase de clasificación de la Copa del Mundo de Baloncesto celebrado en el Shenzhen Bay Sports Center con capacidad para 20.000 personas.

Selección DN+