Marc Gasol, baja de última hora ante Argentina por un problema estomacal

Actualizada 27/08/2019 a las 14:04

Marc Gasol, pívot de la selección española de baloncesto, es baja de última hora para el partido amistoso ante Argentina por un problema estomacal, informó el técnico Sergio Scariolo antes de empezar el choque.

"Marc ha tenido problemas estomacales esta mañana, en el entreno ha ido sintiéndose no muy bien y hemos preferido reservarle porque no es el momento de tomar ningún tipo de riesgos", explicó el seleccionador a la cadena de televisión Cuatro.

Así, España juega de inicio con Ricky Rubio, Rudy Fernández, Juancho Hernangómez, Pierre Oriola y Willy Hernangómez.

La selección española de baloncesto disputará contra Argentina este martes (13.30 horas) su penúltimo partido de preparación antes de que arranque el Mundial por tierras chinas, aunque con los pupilos de Sergio Scariolo tomando contacto ya en la ciudad de Ningbó.

La cita mundialista comenzará el próximo 31 de agosto y España afronta este duelo con los argentinos a modo de aclimatación. Así, su objetivo es afinar la puesta a punto ante un rival de mayor renombre que los de la gira 'Desafío Mundial', excepción hecha de Estados Unidos.

Solo dos de los 12 jugadores de la selección española que este sábado empezará a competir en el Mundial de China saben lo que es ganar este torneo, al ser los únicos supervivientes del equipo que conquistó la medalla de oro en la edición disputada en Japón en 2006.

Se trata del alero del Real Madrid Rudy Fernández y de Marc Gasol, pívot de los Toronto Raptors de la NBA, que fueron protagonistas del mayor éxito en la historia del baloncesto español, logrado en la ciudad de Saitama tras derrotar en la final a la selección de Grecia.

Aunque hay un tercer componente de aquella plantilla en la expedición española que viajó el pasado sábado a China en busca de un nuevo éxito. Se trata de Jorge Garbajosa, quien una vez retirado del deporte profesional ocupa desde julio de 2016 la presidencia de la Federación Española de Baloncesto.

El líder de aquel grupo, Pau Gasol, sigue en activo en la NBA, donde afronta en los Portland Trail Blazer la que será su decimonovena temporada en la liga estadounidense. Una inoportuna fractura en su pie izquierdo le ha impedido repetir participación.

Por distintos motivos tampoco estará otro campeón mundial, Sergio Rodríguez, que renunció a la selección tras una larga temporada en el CSKA -culminada con el título de la Euroliga- y el año que viene militará en el Olimpia de Milán.

Otro que no repetirá experiencia es el veterano Felipe Reyes, que a sus 39 años sigue perteneciendo al Real Madrid y en 2017 decidió aparcar su trayectoria internacional. De su mismo año es el malagueño Carlos Cabezas, quien también sigue en activo y acaba de recalar en el Club Nacional de Uruguay.

Se han retirado otros campeones del Mundo, como Juan Carlos Navarro, ahora en la directiva del Barcelona, Carlos Jiménez, que hasta hace unos meses ejerció de director deportivo del Unicaja, o Berni Rodríguez, quien llegó a ejercer esas mismas funciones en el Betis Energía Plus y recientemente fundó el Proyecto 675 para, entre otros aspectos, centrarse en la formación de niños.

Álex Mumbrú cambió el parqué por los banquillos y desde julio de 2018 entrena a un Bilbao Basket que logró la pasada temporada el regreso a la ACB. Esta será su primera campaña como técnico en la máxima categoría del baloncesto español.

En el caso de José Manuel Calderón, aún está pendiente de recibir alguna oferta de la NBA y, de no producirse, ya anunció que se retiraría porque no tenía pensado volver a jugar en el baloncesto europeo.

Aunque el caso más llamativo es del entonces seleccionador español, José Vicente 'Pepu' Hernández. A finales de enero anunció que daba el salto a la política y, tras ser elegido en los comicios municipales del pasado 26 de mayo, ejerce como concejal y líder del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Madrid.

