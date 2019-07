Nueva sorpresa en la NBA: los Rockets de Harden consiguen a Westbrook

Actualizada 12/07/2019 a las 10:55

La sorpresa de otro gran traspaso dentro de la NBA surgió esta noche cuando los Rockets de Houston confirmaron a través de su dueño el cierre de la adquisición del base estrella Russell Westbrook, de los Thunder de Oklahoma City, y de inmediato volvieron a ser también candidatos al título de liga.



Los Rockets por Westbrook tendrán que darle a los Thunder al base Chris Paul, además de los derechos de selección de la primera ronda del 2024 y 2026, e intercambiar los del 2021 y 2025.



"Estamos muy contentos de tener a Russell Westbrook", declaró esta noche el dueño de los Rockets, Tilman Fertitta, al estación de televisión local Fox 26. "Lo veía jugar con Oklahoma City y es muy atlético".



El dueño de os Rockets que se mostró frustrado tras la eliminación que el equipo sufrió en las pasadas semifinales de la Conferencia Oeste frente a los Warriors de Golden State, había prometido que el equipo volvería más fuerte para la próxima temporada.



"Hemos conseguido a un gran jugador, pero también es cierto que damos a otra gran figura como es Chris Paul, que gracias a su aportación la franquicia tuvo dos años consecutivos con más victorias en la historia del equipo y no lo hubiésemos conseguido sin Chris Paul", reconoció Fertitta. "Chris Paul es increíble, y lo vamos a echar de menos".



El gerente general de los Thunder, Sam Presti, trabajó con Westbrook y su agente, Thad Foucher, para acordar el traspaso del ganador del Premio de Jugador Más Valioso (MVP) en la temporada del 2017, que deseaba la llegada a los Rockets para tener de nuevo de compañero al escolta James Harden.



Los Thunder llegaron a los playoffs en cada una de las tres temporadas que ambos jugadores estuvieron juntos, pasando del número ocho en la Conferencia Oeste en el 2009-10 al cuatro en 2010-11 al dos en 2011-12.



Alcanzaron las Finales de la NBA en su última temporada, perdiendo en cinco partidos ante los Heat de Miami, que tenían que en sus filas al alero LeBron James, el escolta Dwyane Wade y el pívot Chris Bosh.



El equipo de Oklahoma City, tras la perdida del alero Paul George, que se fue a Los Angeles Clippers con su amigo y estrella Kawhi Leonard, se han decidido a iniciar una reconstrucción a largo plazo sin precedentes en la NBA con selecciones de primera ronda.



Nada menos que tener ya aseguradas siete selecciones de primera ronda alineadas hasta 2026, más cuatro intercambios de selecciones, que han conseguido con los traspasos de Westbrook y George.



Los Rockets están reuniendo a dos exbases MVP que comenzaron sus carreras junto con los Thunder. Este fue un acuerdo sobre el que Harden y Westbrook estaban entusiasmados que pudiese cerrarse después de las figuras que han llegado a los Clippers y a Los Angeles Lakers.

Antes del acuerdo con los Rockets, los Thunder también discutieron el posible traspaso de Westbrook a los Heat.



Nada más cerrarse el traspaso de Westbrook, los Rockets subieron de inmediato en el libro de las apuestas de Las Vegas para conseguir el título de liga y se colocaron en el cuarto puesto al pasar de 10-1 a 7-1.



Solamente los están por detrás de los Lakers (7-2), Clippers (4-1) y los Bucks de Milwaukee (9-2).



Fertitta recordó que nada más quedar eliminados ante los Warriors había prometido que no se iban a parar en hacer que el equipo cada año fuese mejor.



"Siempre vamos a tratar de mejorar. Creo que esto nos convierte en un mejor equipo. Odio perder a Chris Paul, pero sentimos que hicimos lo que teníamos que hacer para convertirnos en un mejor equipo", subrayó el dueño de los Rockets. "Creo que será muy interesante y divertido. James y Russell querían jugar juntos. No tengo ninguna duda que será un año muy divertido".



Mientras dentro de la NBA las reacciones no se han hecho esperar y todos coinciden en señalar que los Rockets con el traspaso se han convertido en mejor equipo, con serias aspiraciones a conseguir el título de liga.



Westbrook tiene cuatro años y 171 millones de dólares restantes en su contrato, con una opción de jugador en la última temporada del acuerdo que le pagará 47 millones en caso de que opte por quedarse con ella.

