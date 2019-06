Los Warriors reaccionan y recuperan el 'factor cancha' ante los Raptors

Actualizada 03/06/2019 a las 15:10

Golden State Warriors igualó las Finales de la NBA después de imponerse este domingo por 104-109 en el segundo partido de la serie a Toronto Raptors, en un partido que los actuales campeones dominaron tras el descanso y donde no brillaron ni Marc Gasol ni Serge Ibaka.



El conjunto de Steve Kerr reaccionó tras perder el primer duelo y recuperó el 'factor cancha' para unas Finales cuyos siguientes dos partidos serán en el ORACLE Arena, donde intentará hacerse fuerte para volver con su favoritismo aumentado al Scotiabank Arena.



Después de sufrir en el primer partido del pasado jueves, en esta ocasión los Warriors mejoraron ciertos aspectos, empezando por su reparto ofensivo. Si en el primer partido este había sido sostenido por Stephen Curry y Klay Thompson, ambos recibieron más ayuda y ahora fueron los Raptors los que dejaron más solo a un gran Kahwi Leonard (34 puntos).



Thompson fue el mejor visitante con 25 tantos, con 4/6 en triples, aunque se lesionó iniciado el último cuarto, mientras que Curry, más negado desde fuera, le acompañó con 23. A su lado, Draymond Green recuperó su mejor versión y rozó el 'triple-doble' con 17 puntos, 10 rebotes y 9 asistencias, mientras que Kerr metió de inicio a DeMarcus Cousins para fortalecerse defensivamente tras los problemas del jueves ante Gasol y Siakam y el pívot respondió con 'doble-doble' (11 y 10), más seis asistencias.



Sin embargo, la jugada clave fue de Andre Iguadola, que acertó con un triple a falta de siete segundos para sentenciar la victoria de los de Oakland cuando se había situado a dos la franquicia canadiense, donde sus jugadores no dieron el mismo nivel que el primer duelo.



Leonard añadió 14 rebotes a sus 34 puntos, pero Siakam se quedó en 12 puntos, con 5/18 en tiro, y Marc Gasol no tuvo tanto impacto como en el primer partido (20 puntos) y sólo pudo anotar seis y también vio limitado su reparto de asistencias (2). El pívot hispano-congoleño Serge Ibaka tampoco pudo echar una mano anotadora saliendo desde el banquillo, con siete puntos, aunque fue el segundo mejor reboteador local (10).



De todos modos, los Raptors fueron los dominadores en el primer tiempo y cuando restaban algo más de cinco minutos para el descanso mandaban por 12 (47-35), pero Golden State supo aguantar para quedarse a cinco tras los dos primeros cuartos (59-54). En el tercer periodo, los visitantes apretaron y desplegaron sus cualidades ofensivas para firmar un severo 21-34 que les puso por delante para unos doce minutos finales donde los locales soñaron con una remontada abortada por Iguodala.

RESULTADO: TORONTO RAPTORS, 104 - GOLDEN STATE WARRIORS, 109

TORONTO RAPTORS: Lowry (13), Green (8), Leonard (34), Siakam (12) y Gasol (6) -cinco inicial- VanVleet (17), Ibaka (7) y Powell (7).

GOLDEN STATE WARRIORS: Curry (23), Thompson (25), Iguodala (8), Green (17) y Cousins (11) -cinco inicial- Jerebko (2), McKinnie (2), Bogut (6), Looney (-), Cook (9) y Livingstone (6).

PARCIALES: 27-26, 32-28, 21-34 y 24-21. Eliminaron por faltas a Lowry.

ÁRBITROS: Ed Malloy, Scott Foster, Tony Brothers

PABELLÓN: Scotiabank Arena. 19.800 espectadores.

