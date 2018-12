Las buenas actuaciones de Rubio e Ibaka no evitan las derrotas de Jazz y Raptors

Actualizada 10/12/2018 a las 10:40

El base Ricky Rubio y el ala-pívot Serge Ibaka completaron destacadas actuaciones individuales aunque no pudieron evitar las derrotas que sufrieron sus respectivos equipos de los Jazz de Utah y los Raptors de Toronto.



Rubio brilló de manera especial en el juego ofensivo, pero sus 26 puntos no fueron suficientes para los Jazz que perdieron por 110-97 ante los Spurs de San Antonio, que siguieron sin el pívot español Pau Gasol, baja con una fractura por estrés del pie izquierdo.



El jugador de El Masnou surgió como el segundo máximo encestador de los Jazz al anotar 11 de 23 tiros de campo, incluidos 3 de 8 triples, y acertó 1-1 desde la línea de personal, en los 36 minutos que disputó. Rubio también capturó tres rebotes defensivos, pero apenas dio dos asistencias, y perdió un balón.



A su vez, Ibaka surgió como el líder encestador de los Raptors al conseguir 22 puntos, en los 32 minutos que disputó como titular, pero los Raptors sufrieron la segunda derrota consecutiva y la tercera en los últimos cuatro partidos disputados. Ibaka anotó 9 de 21 tiros de campo, incluidos 4 de 11 triples, y no fue a la línea de personal. Capturó seis rebotes -cinco defensivos-, repartió cuatro asistencias, recuperó dos balones, perdió otros dos y puso dos tapones.



A pesar de la derrota, los Raptors siguen con la mejor marca de la División Atlántico, de la Conferencia Este y de la liga.



El ala-pívot montenegrino español Nikola Mirotic y el pívot Willy Hernangómez disfrutaron del triunfo de sus respectivos equipos de los Pelicans de Nueva Orleans y los Hornets de Charlotte, que jugaron a domicilio. Mirotic, como reserva, jugó 30 minutos y aportó 12 puntos tras anotar 5 de 13 tiros de campo, con dos de ocho desde fuera del perímetro. El exjugador del Real Madrid, que también capturó siete rebotes defensivos, puso dos tapones y se convirtió en el mejor reserva de los Pelicans (14-14).



Hernangómez apenas tuvo cuatro minutos de acción con los Hornets que llegaron al Madison Square Garden y ganaron por 107-119 ante los Knicks de Nueva York, su exequipo. El mayor de los hermanos Hernangómez apenas jugó cuatro minutos que le dio el entrenador James Borrego, de los Hornets, y los aprovechó al aportar tres puntos. Además notó 1 de 2 tiros de campo, falló un intento de triple, acertó 1 de 2 desde la línea de personal y perdió un balón.

Etiquetas NBA

Selección DN+