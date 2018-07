Pablo Laso es nombrado mejor entrenador de la Euroliga por segunda vez

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Pablo Laso, ha sido nombrado mejor técnico de la Euroliga por "conquistar su segundo campeonato, el décimo del Real Madrid, y por ganar la Liga Endesa", informó la competición continental. El premio al mejor entrenador del año en la Euroliga, llamado Alexander Gomelskiy, es votado por los 16 entrenadores que conforman los equipos de la competición europea, que no se pueden votar a sí mismo.



Pablo Laso se ha impuesto en la votación a Sarunas Jasikevicius, entrenador del Zalguiris Kaunas, que ha sido segundo. El podio lo cierra el entrenador del Fenerbahce Dogus, Zeljko Obradovic seguido del español Pedro Martínez, entrenador del Kirolbet Baskonia. Está es la segunda ocasión que Pablo Laso gana este galardón y se une a la élite de entrenadores como Ettore Messina y Zeljko Obradovic, que entrenó a Laso en la década de 1990. Laso ganó su primer premio al mejor entrenador de la Euroliga en el año 2015, donde el Real Madrid ganó su noveno campeonato europeo en la Final Four de Madrid.



Este premio tiene un notable valor tras la complicada temporada del Real Madrid en el panorama de lesiones. En agosto, Sergio Llull sufrió una grave lesión de rodilla antes del Eurobasket de 2017 con la selección española. Al comienzo de la temporada, se unieron a Llull jugadores como Ognjen Kuzmiz o Gustavo Ayon. Pero el equipo madridista se supo recomponer y logró el título europeo en la Final Four de Belgrado ante el Fenerbahce Dogus y, posteriormente, conquistó la Liga Endesa frente al Kirolbet Baskonia. Zeljko Obradovic es el técnico que más veces ha ganado este galardón, en tres ocasiones (2007, 2011 y 2017). Le siguen Ettore Messina con dos (2006 y 2008) y Pablo Laso con otros dos (2015 y 2018). Con un trofeo están: Pini Gershon (2005, siendo el ganador por primera vez), Dusko Vujosevic (2009), Dusan Ivkovic (2012), Georgios Bartzokas (2013), David Blatt (2014) y Dimitris Itoudis (2016).



Este galardón se llama Alexander Gomelskiy en honor al entrenador "leyenda" del ASK Riga, equipo que logró tres títulos europeos en tres años (1958, 1959 y 1960). Gomelskiy es considerado como "el padre del baloncesto de la Unión Soviética y Rusia", y ganó su cuarto campeonato continental con el CSKA de Moscú.

