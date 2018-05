Durant y Curry ponen a Warriors en las Finales contra los Cavaliers

La combinación el alero Kevin Durant y el base Stephen Curry lideró el ataque de los Warriors de Golden State que remontaron una desventaja de 15 tantos y vencieron a domicilio por 92-101 a los Rockets de Houston en el decisivo séptimo partido de las finales de la Conferencia Oeste. La victoria permitió a los Warriors ganar 4-3 la serie al mejor de siete y revalidar el título para jugar por cuarta vez consecutiva las Finales de la NBA contra los Cavaliers de Cleveland, que también vencieron por 4-3 la serie en la Conferencia Este.

El cuarto duelo consecutivo entre Warriors y Cavaliers en las Finales comenzará el próximo jueves con el primer partido que se va a disputar en el Oracle Arena de Oakland al tener el equipo de Golden State la ventaja de campo. Los Warriors, actuales campeones de la NBA, defenderán el titulo que lo han ganado dos veces en los últimos tres años, mientras que los Cavaliers lograron el primero de su historia en el 2016. Durant con 32 puntos, incluidos cinco triples, cinco rebotes y cinco asistencias, encabezó el ataque de los Warriors que tuvieron un 41 (16-39) por ciento de acierto con los tiros desde fuera del perímetro.



Mientras que Curry brilló de manera especial en la segunda parte, cuando los Warriors completaron una remontada de 11 tantos (55-43), al aportar 27 puntos, incluidos siete triples, 10 asistencias. capturó nueve rebotes y recuperó cuatro asistencias. El escolta Klay Thompson llegó a los 19 puntos y el ala-pívot Draymond Green aportó un doble-doble de 10 tantos, 13 rebotes y cinco asistencias, que también lo convirtieron en factor ganador.



El escolta James Harden con 32 puntos, pero sólo 2 de 13 intentos de triples, encabezó el ataque de los Rockets, que también tuvo el apoyo de Eric Gordon al anotar 23 tantos. Pero al igual que Harden no estuvo inspirado en los tiros desde fuera del perímetro como el resto del equipo que anotó 7 de 44 para un 16 por ciento de acierto. El pívot suizo Clint Capela logró 20 puntos y nueve rebotes, mientras que el alero PJ Tucker acabó con un doble-doble de 14 tantos, 12 rebotes y cuatro recuperaciones de balón, que tampoco impidieron la derrota de los Rockets, que habían acabado la temporada con la mejor marca de la liga (65) triunfos.

