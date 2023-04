La marcha y las carreras se adueñan de El Sadar

Las calles que rodean el estadio de El Sadar se volvieron a convertir este domingo 2 de abril en el escenario de un evento atlético que adquiere solera con el paso de los años, y que bajo la denominación Festival Road Running albergó la celebración de pruebas de marcha y mediofondo. El Gran Premio Ciudad de Pamplona de Marcha, lastrado por una climatología adversa, vio proclamarse vencedores en su IV edición al madrileño Álvaro López (Grupompleo) y a la gallega Carmen Escariz (At. Ourense), en una mañana lluviosa en la que Daniel Ballesteros estableció un nuevo récord navarro de 10 km en ruta y en la que participaron decenas de deportistas procedentes de todo el país.

El marchador del Grupompleo fue segundo en la llegada con un tiempo de 40:56, a 16 segundos de su compañero de equipo, que ya se ha impuesto en tres ocasiones en esta prueba. El ganador, por su parte, se situó en el primer puesto del ranking nacional del año con su 40:40. Ballesteros estableció la nueva plusmarca foral con rotundidad. La anterior era de 41:46 y databa de diciembre de 2021.

Además, se disputaron competiciones de otras distancias (desde 1 hasta 5 km) para todas las categorías, desde sub-12 hasta máster.

Al margen de las pruebas de marcha, la Federación Navarra de Atletismo organizó en torno al evento la disputa del Campeonato Navarro de Milla en Ruta, tanto masculino como femenino. Markel Ciriza, de Hiru Herri, y Jihad Essoubai, del CA Iranzu, fueron los atletas que se llevaron la victoria.

CLASIFICACIONES

10 km Marcha Femenina

1. Carmen Escariz (Ourense At.) 47:31

2. Eva Rico (At. Intec-Zoiti) 47:35

3. Virginia Martín (Puentecillas) 50:22

10 km Marcha Masculina

1. Álvaro López (Grupompleo) 40:40

2. D. Ballesteros (Grupompleo) 40:56

3. J. de Arriba (Go Fit Athletics) 44:34

5 km Marcha Femenina

1. María José Poves (Alcampo) 24:41

2. Ruth Rueda (Carbonero Castro) 26:58

3. Laura Vigueras (Murcia) 27:03

5 km Marcha Masculina

1. David Traid (Alcampo Scorpio 71) 23:01

2. Javier Santana (Grupompleo) 25:56

3. Álvaro Felices (At. Torrelavega) 26:18

3 km Marcha Femenina sub-14

1. Aitana Vigueras (Murcia) 18:12

2. Henara Rojo (Atletismo Cuntis) 18:42

3. Enma Berdiel (Zaragoza) 19:47

3 km Marcha Masculina sub-14

1. Pablo Salinas (Zaragoza) 14:44

2 km Marcha Femenina

1. Jannat Duque (Atletismo Cuntis) 14:53

1 km Popular Femenina

1. Mencía Domínguez 3:30

2. Carla Sánchez 3:37

3. Daniela Martínez 3:37

1 km Popular Masculina

1. Aimar Restituto 3:19

2. Martín Argüelles 3:21

3. Diego Moreno 3:42

Milla Femenina

1. Jihad Essoubai (Atletico Iranzu) 5:21

2. Vanesa Pacha (Hiru-Herri) 5:40

3. Eider Delás (Hiru-Herri) 5:44

Milla Masculina

1. Markel Ciriza (Hiru-Herri) 4:41

2. Adrián de Juan (Hiru-Herri) 4:44

3. Mikel Azcona (Hiru-Herri) 4:45