Hiru Herri se impone al Grupompleo en Larrabide

Hiru Herri se llevó este sábado 1 de abril una victoria simbólica sobre el Grupompleo Pamplona Atlético en el Campeonato Navarro de Clubes Mixtos disputado en Larrabide. El equipo de los tres pueblos -Burlada, Villava y Huarte- inclinó para sus intereses la balanza al imponerse en las dos últimas carreras, las más emblemáticas de este evento de reciente creación: los dos relevos mixtos.

La pista pamplonesa acogió la cita entre los seis principales clubes navarros, con el duelo esperado entre los dos que lucharon por el triunfo hasta el final. Los dos equipos contaron con numerosas ausencias, especialmente en el caso del Grupompleo, que no contó con sus principales atletas. Aun así, acudieron a Larrabide deportistas del nivel de Andoni Alfonso y Mikel Ozkoidi en el Grupompleo, o Mikel Calvo en Hiru Herri. Lo más importante, en esta ocasión, era el resultado colectivo.

Triunfos individuales

400 m vallas 1. Javier Marín (GRU) 56.22

Altura 1. Iván López (HIR) 1,86

Longitud 1. Markel Lorea (ARD) 6,59

Martillo 1. Andoni Alfonso (GRU) 57,74

800 m 1. Saioa San Miguel (GRU) 2:20.81

400 m 1. Txemari Berrueta (ARD) 50.78

200 m 1. Nuara Solchaga (HIR) 26.16

1.500 m 1. Mikel Calvo (HIR) 4:05.75

Peso 1. Mikel Ozkoidi (GRU) 12,37

Disco 1. Ángela Ferreira (GRU) 36,26

3.000 m marcha 1. Irene Segura (GRU)

17:04.16

Pértiga 1. Alaine Hernández (GRU) 3,30

3.000 m 1. Sara Modrego (HIR) 10:40.26

100 m 1. Eneko Soberanas (EDE) 11.26

Triple 1. Ariane Sanzol (GRU) 11,26

Jabalina 1. Laura Martínez (GRU) 40,74

3.000 m obst. 1. Adrián de Juan (GRU)

10:34.27

4x100 1. Hiru Herri 46.56

(Laura Vicente, Nuara Solchaga, Iñigo

Pérez, Gaizka Jurío)

4x400 1. Hiru Herri 3:44.74

(Gorka Fernández, Silvia Ayape, Ane

Algarra, Mikel Calvo)



Clasificación por clubes



1. Hiru-Herri 97

2. Grupompleo Pamplona At 93

3. At. Ardoi 67

4. Grupo At Navarra 56

5. Ruizca - Ribera Atlético 54

6. Ederki-Caja Rural 43