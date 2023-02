Larrabide se pone a la altura

Les resulta imposible disimular durante el reportaje lo bien que se llevan y el gran grupo que han construido. Son cinco de las mejores saltadoras de altura del país y han unido sus destinos en el estadio pamplonés de Larrabide bajo la batuta de un entrenador que cada vez adquiere más realce nacional, François Beoringyan. Técnico desde los inicios de las navarras Izaskun Turrillas y Uxue Erice, se han ido incorporando a su disciplina atletas como la vitoriana Garazi Larrakoetxea, la gallega Saleta Fernández y la colombiana con licencia navarra Jennifer Laritza Rodríguez. Juntas están mejorando aún más y han convertido Larrabide en la meca de la altura nacional.

Saleta ha sido la última en unirse a este quinteto. La lucense, compañera de entrenamientos de Ruth Beitia hasta su retirada, se ejercitaba sola por las mañanas cuando decidió cambiar de aires. “Venir aquí se agradece porque hay muy buen ambiente. La pena es que a Garazi solo la vemos algunos miércoles”. Se refiere a su compañera Garazi Larrakoetxea, profesora de Física y Química en Mendillorri que se une al reportaje en una aparición fugaz que coincide con su entrenamiento. “Me saqué las oposiciones hace dos años. Tengo muy buen horario para poder entrenar a las tardes y de momento me permite compaginar trabajo y entrenamientos”, explica la alavesa. “Tenemos un grupo muy bonito, este año se nos ha unido Saleta y estamos encantadas. Más o menos saltamos todas lo mismo y es una gozada entrenar aquí”, cuenta Larrakoetxea.

La vitoriana lleva ya 4 años en Pamplona. “Conozco a François desde juveniles y siempre había tenido ganas de entrenar con él. Había visto el trabajo que ha hecho con Izaskun y todo el grupo, y después de hablar con él, decidí dar el salto y venir aquí”, cuenta.

DESDE COLOMBIA

Jennifer Rodríguez sigue adaptándose a su nueva vida un año después de su llegada, pero se encuentra feliz con sus compañeras. “Motiva mucho estar en este grupo, hay cosas que tiene una que no tiene la otra y al verla competir podemos aprender. Cada una me enseña algo cada día”, reconoce la colombiana, que se muestra agradecida a Beoringyan. “Me abrió las puertas y me explicó todo. No he tenido ningún problema, las chicas son muy majas y hay mucho compañerismo. En Colombia tenía mi grupo, pero aquí me llama la atención que son uno muy grande y todos se llevan bien con todos. Vallas, longitud, triple... Todos”, añade.

Izaskun Turrillas es a sus 29 años la joven veterana del grupo. “Hay muy buen ambiente, tenemos mucha suerte de estar tantas y de tan buen nivel. Siempre es positivo y sacas lo mejor de una o de otra, te fijas en tus compañeras, es una motivación extra. No es lo mismo entrenar tú sola o con gente de diferente nivel, que no te pueden acompañar a algunos ejercicios, pero todas saltamos bastante. Es un refuerzo muy positivo para todas”, admite la navarra.

Su amiga Uxue Erice está en la misma línea. “Agradezco mucho que venga gente de fuera, porque es mucho más ameno entrenar. Hemos creado un buen grupo. Somos compañeras y también amigas y lo pasamos muy bien entrenando”, apostilla la pamplonesa.

AMISTAD Y RIVALIDAD

En el próximo Campeonato de España se verán las caras cuatro de ellas (Uxue Erice no ha conseguido la mínima) ¿Se olvida la amistad? No.

“Cada uno quiere hacerlo lo mejor posible. Evidentemente, quieres ganar pero también que tus compañeros lo hagan bien. Quien mejor lo haga se llevará el campeonato. Siempre nos alegramos mucho los unos por los otros”, precisa Garazi.

El pasado sábado, en Zizur, tres saltadoras lograron la mínima para el absoluto, Larrakoetxea, Fernández y Turrillas. Izaskun valora lo ocurrido: “En Zizur estábamos muy motivadas. Era la primera vez que competíamos las cinco juntas. Pudimos poner en práctica todas las cosas que hemos aprendido en una competición, que es para lo que entrenamos. Nos motivó mucho el ambiente”. “La pista de Zizur está muy bien. Entrenamos allí algunas mañanas...Ojalá tener aquí otro -risas-”, apunta Saleta, en referencia a Larrabide, que no cuenta con un espacio así.

La gallega refleja la competitividad sana que tienen entre ellas. “Obviamente, tú quieres conseguir primero tu objetivo, pero si le salen las cosas a tu compañera también te alegras. Cuando Garazi saltó 1,80, que era su marca personal, gritamos todas”, recuerda.

“Es algo difícil de entender -intercede Turrillas-. Durante el concurso quieres ganar, pero si tu compañera consigue ciertos logros te alegras mogollón porque has pasado con ella todas las horas de entrenamiento y en parte lo vives como un éxito tuyo. Yo al menos lo veo así porque has tenido que pasar con ella todo el proceso hasta llegar a ello”.

Jennifer está de acuerdo. “Se dice que el atletismo es un deporte individual pero es el que menos. Ninguna de las cinco piensa: ‘Ojalá no lo salte’. No. Entre todas nos animamos y pensamos: ‘Ojalá lo pase y yo también’”, señala la colombiana. “Es un pique sano, todas queremos pasarlo”, puntualiza Saleta Fernández.

Uxue Erice ha sido la única que no ha logrado ese billete para el absoluto. “En pista cubierta no he tenido mucha suerte, pero es importante no desmotivarse porque la temporada es larga y tengo que seguir entrenando. Las marcas van saliendo y eso motiva un montón. Es mucho mejor que el grupo tenga nivel”, opina la saltadora navarra.

Los objetivos de 2023 son similares para todas. “Queremos aportar en nuestros equipos en la Copa Iberdrola y luego subir centímetros al aire libre”, indica Saleta. “Otros años pensaba en hacer tantos centímetros pero este año me lo tomo de transición para adaptarme a Fran, su método de entrenamiento y su técnica, porque he notado mucho cambio, sobre todo en la carrera, que me la ha cambiado totalmente, desde que salgo hasta que caigo en la colchoneta. Pero me voy adaptando bien y ojalá para el aire libre salgan cada vez mejor las cosas”, añade la gallega, para resumir: “Y el objetivo imprescindible es llegar las cinco al absoluto”.

Para Turrillas, “después de tantos años compitiendo, el objetivo es disfrutar”. “No sé cuántos años me pueden quedar y quiero disfrutar, más allá de las marcas. No me quiero obsesionar con marcas ni resultados, sino aprovechar esta temporada que tenemos tan buen ambiente”, resalta.

Erice coincide: “Quiero disfrutar de la temporada, que es muy larga y mejorar poco a poco”.

Jennifer, por su parte, señala: “Estar concentrada en igualar a mejorar las marcas y mejorar la carrera que es lo que más cuesta”. La colombiana no puede tomar parte en todos los eventos por su nacionalidad.

LA ADAPTACIÓN

Saleta Fernández, la novata del grupo, ya se apaña en su nueva ciudad. “Estoy dos días a la semana con la escuela en Echavacoiz y luego trabajo desde casa con redes sociales y marketing, lo hago por las tardes y me puedo organizar. Estoy contenta en Pamplona, le falta el mar aunque lo tiene cerca, y hace frío. Pero el ambiente y el grupo está genial”, admite la atleta del Valencia.

Uxue interviene para revelar: “Como nos vemos poco, Saleta organiza los planes por la tarde para quedar. Entrenamos por la mañana, y luego vamos a merendar, al cine -risas-”. “Saleta es la relaciones públicas del grupo”, recalca Turrillas. “Pero luego no les gustan mis planes”, bromea la gallega. “Pero si nos hace hasta la manicura”, continúa Izaskun.

A Jennifer le está costando más. “Yo lo llevo mal, no me gusta el frío. Y la ciudad sin más. No hay sol y el clima me afecta. Echo mucho de menos Colombia, sobre todo la comida. Yo intento cocinar pero no me sale muy bien”, finaliza sonriente.