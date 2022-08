Maitane Melero, lejos de su mejor versión

No debe ser fácil tirar de orgullo, tratar de mantener y no tirar la toalla cuando, en un Campeonato de Europa y recién pasado el ecuador de tu carrera -con más de 4.000 metros aún por delante-, las fuerzas no te siguen, ves que tu marca objetivo se aleja y las líderes de la prueba te doblan por primera vez a un ritmo endiablado, apenas unos segundos por encima de los 3 minutos el kilómetro.

Olímpico de Múnich. La del Grupompleo Pamplona Atlético, quien quizá ha malacostumbrado a los aficionados en los últimos campeonatos nacionales y que llegaba a la cita después de firmar sus dos mejores 10.000m (32:08.57) justo en una temporada en la que ha apostado por la ruta en detrimento de la pista, no tuvo ayer por la noche un buen día. Y sufrió. Porque, seguro, buscó firmar una mejor marca que el 33:46.71 que marcó el crono en meta, lejos de los 32:08.57 de su mejor marca lograda el pasado 28 de mayo y de los 32:52.69 con los que fue octava y finalista en su primer Europeo, en Berlín 2018. Es lo que le pasó este domingo a la navarra Maitane Melero Lacasia en el.

La navarra quedó descolgada del grupo de líderes cuando la británica Eilish McColgan dio el primer hachazo a los 1.600m. Pero Melero, junto a la también Beatriz Álvarez, siguieron a lo suyo, conscientes de que su pelea no era esa.

Mientras la británica McColgan, la atleta turca de ascendencia keniana Yasemin Can, la alemana Konstanze Klosterhalfen y la israelí Lonah Salpeter rompían la carrera en mil pedazos, Melero se mantenía en un buen ritmo pasando los 4.000m en 12:55.41. Sin embargo, a partir de ese momento, la falta de competición de las últimas semanas quizá comenzó a pesarle. Su ritmo se redujo. Dejó ir a seis de sus compañeras de grupo y se descolgó penúltima, con un parcial del séptimo kilómetro en 3:28.63.

Por delante Can bajaba a menos de 3 minutos el kilómetro para dar una exhibición y conseguir, en solitario, su segundo título Europeo con 30:32.57 por delante del duelo final que protagonizaron McColgan (30:41.05) y Salpeter (30:46.37). Pero eso era otra historia. Melero lo vio de cerca, pero su objetivo ya no era otro que el de completar los 800 metros que le quedaban y descansar.

"No estoy contenta, pero he dado todo lo que tenía"

Apoyada en la grada por amigos y familiares, lo que supuso “un plus para acabar”, Maitane Melero Lacasia no terminó satisfecha con su actuación en el Europeo. “No estoy contenta. Ha sido un verano complicado. Desde el Nacional de media maratón las sensaciones no acababan de acompañarme y sabía que quizá no era mi mejor momento, pero he intentado pelearlo, vender lo más cara posible mi ‘derrota’ y he dado todo lo que tenía en mi mano”, aseguraba la navarra, quien reconoce haber llegado a esta cita “al límite” físico y mental. “He sufrido, claro que he sufrido. Son 25 vueltas y se sufre. Pero también me he dicho que estaba en un Europeo, en un estadio lleno en el que correr ha sido muy especial, siendo internacional con España y que tenía que pelear con todo, que no iba a abandonarme. Y lo he hecho”, exponía. “A un Europeo hay que llegar al 100% y si no, sucede lo que sucede: que te pasan por encima. No obstante pensaba que Berlín 2018 iba a ser mi último Europeo y, cuatro años después, estoy en otro. Es un orgullo”, decía. Ahora necesita “un parón y resetear. Necesito descansar y desconectar. Mi cuerpo me lo pide”.