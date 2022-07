Asier Martínez, radiografía de un campeón

rumbo a la cita más importante del calendario atlético en este 2020: el Mundial de Eugene (Oregón, EEUU). El vallista navarro lleva con esta competición entre ceja y ceja desde que se inició la temporada y ha demostrado que su progresión sigue imparable. La maravillosa trayectoria del atleta zizurtarra no se entendería sin la aportación de su entrenador, François Beoringyan, que intentará estar a su lado en Estados Unidos. Beoringyan es una de las personas que mejor conoce a Asier, tanto al atleta como al chaval, a quien cogió con 16 años y al que ahora observa como una figura. Y así elabora una radiografía del campeón que ha visto crecer cada día. Asier Martínez emprendió este sábadoa la cita más importante del calendario atlético en este 2020: el(Oregón, EEUU). Ellleva con esta competición entre ceja y ceja desde que se inició la temporada y ha demostrado que su progresión sigue imparable. La maravillosa trayectoria del atleta zizurtarra no se entendería sin la aportación de su entrenador, François Beoringyan, que intentará estar a su lado en Estados Unidos. Beoringyan es una de las personas que mejor conoce a Asier, tanto al atleta como al chaval, a quien cogió con 16 años y al que ahora observa como una figura. Y así elabora una radiografía del campeón que ha visto crecer cada día.

UN GRAN ESTADO DE FORMA

Asier se estrenará en Eugene el día 16 de julio en la primera ronda de los 110 vallas. Su estado de forma es óptimo, según su entrenador. “Está muy bien, mejor que el año pasado de forma general. Ha mejorado mucho y ha cogido mucha experiencia con estas competiciones internacionales, como la Diamond League. La planificación era para que su mejor forma la tuviera del 15 al 22. Tenemos que comprobarlo, pero las marcas dicen que está muy bien. Ha hecho 13.15 con algo de viento, pero no deja de ser 13.15. Ha corrido muchas veces en 13.30 con viento en contra. Esto muestra su estado de forma”, explica Beoringyan.

UN ESTRÉS POSITIVO

La alta concentración es una de las virtudes de Asier, que no ha querido distraerse ni estar en el foco mediático. “Lo veo muy bien. Va a ser más difícil que los Juegos Olímpicos, porque allí algunos no pudieron entrenar o competir con normalidad por la covid. Este año el nivel es más elevado aunque con los resultados que lleva, imagino que le gustaría conseguir algo parecido. Eso le puede general estrés, pero yo creo que es positivo, porque él es cada vez más veterano en esta parte. La cabeza le acompaña”, resume el técnico.

EVOLUCIÓN Y PROFESIONALIDAD

Si algo tiene claro el entrenador de Asier es la profesionalidad de su atleta. “No lo suelo decir hasta que acaba la temporada, pero puedo decir que Asier es un súper profesional. No falta a entrenamientos, entrena todos los días con ganas, como si fuera una competición, cuida su alimentación, el descanso, pone todo de su parte y las cualidades físicas las tiene, si no, no habría historia. Pero es un profesional con P mayúscula. Y si alguien tiene talento y le unes la profesionalidad, los resultados acompañan. Es una persona muy inteligente que sabe dónde está en cada momento.Tiene mucho criterio y me ayuda incluso en la toma de decisiones. Yo le escucho y es una colaboración hoy en día”, valora François.

PREPARACIÓN PARA COMPETIR

Dentro de las fases de su preparación, la actual es la de “competición pura y dura”. Por eso, los entrenamientos son “de mucha intensidad, pero más cortos”. “Son menos series, menos volumen, pero intentamos reproducir en los entrenamientos el modo competición. Requiere mucho descanso, que haga calor y competir. En los entrenamientos sólo queda pulir algunos detalles”, describe Beoringyan.

RELACIÓN DE IGUAL A IGUAL

Llevar tantos años junto a Asier ha derivado en una evolución clara en su relación personal. “Es privilegiada, me escucha, me hace caso, no es el chaval de 16 años que vino conmigo. Antes era de arriba abajo, yo mandando, apretando y gritando a veces, ahora la hemos nivelado, es más de tú a tú. él tiene plena confianza en mí. Y como es muy acertado en sus análisis, le escucho y a veces retoco la planificación porque él me lo pide. Le pregunto si le convencen los entrenamientos. Tiene 22 años y hay cosas que no sabe manejar y me pregunta. La mezcla es entrenador, padre, amigo y hermano, un poco de todo. Estamos en el mismo nivel”, describe.

DE LOS JJ. DD. AL MUNDIAL

Coger a un crío en competiciones para menores y verlo ahora en el nivel de figura del deporte es para sentir “orgullo”. “Es una historia muy bonita porque empezamos compitiendo en Juegos Deportivos y hemos ido a Tokio, a la Diamond League, al Mundial... vivir esta evolución juntos es muy bonito”, reconoce el técnico.

SIN PRISAS, SIN SALTAR ETAPA

¿Qué responsabilidad tiene un entrenador en el éxito de un atleta como Asier Martínez? François Beoringyan prefiere no echarse flores, aunque reconoce sus méritos. “No sé, que lo digan otros. Yo diría que sin talento no hay nadie. Asier es el que me está poniendo en la luz, sin él, volvería a ser el entrenador que consigue resultados nacionales. Él magnifica mi trabajo. Yo le he llevado desde pequeño, sin prisa, sin saltar etapas, para que tuviera capacidad de seguir mejorando y rendir en el Día D. Me podría poner esa medalla, pero no lo pienso demasiado. Ahora se me está reconociendo y hay atleta nacionales de élite que quieren venir a Pamplona a entrenarse conmigo”, precisa Beoringyan.

OBJETIVO, LA FINAL, SIN DRAMAS

Tanto el atleta como su entrenador son conscientes de la expectación que hay en torno al de Zizur. Ellos quieren mantenerse al margen. “Después de los resultados que ha conseguido, la gente tendrá las expectativas más altas. Pero hay que recordarles que es un Mundial, están los mejores del mundo entero. Llegar a la final es el objetivo y sería un gran logro y que en la final pase lo que tenga que pasar, pero no llegar no sería ningún drama. Participar ya es un logro, tiene que competir, disfrutar y sacar su mejor versión”, sentencia Beoringyan.