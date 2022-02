El Grupoempleo Pamplona Atlético afronta el Campeonato de Europa de Cross "sin presión"

El Grupoempleo Pamplona Atlético disputará el Campeonato de Europa de Clubes de Cross "con ganas", según han afirmado los atletas Maitane Melero y Javier Nagore, y "sin presión por los resultados", tal y como ha explicado el director técnico del club, Ignacio Santamaría.

Así se han expresado este jueves en declaraciones a los medios de comunicación, acompañados del presidente del Pamplona Atlético, Pablo Branchi, en la previa de un campeonato que arranca el domingo en Portugal.

El propio Branchi ha señalado que llevan años sacando medalla en el Campeonato de España de Cross y "este año ha venido con premio para el club y los atletas que tendrán la oportunidad de medirse ante atletas internacionales".

En cuanto a la confección del equipo, el director técnico, Ignacio Santamaría, ha indicado que han priorizado "la continuidad del equipo a la hora de elegir a los participantes". "No les vamos a meter ninguna presión en cuanto al tema de puestos, solo que compitan y disfruten", ha añadido.

El atleta Javier Nagore ha asegurado que van "con ganas de hacerlo bien". "Es una cosa nueva y en cuanto al puesto que podamos hacer no sabemos porque no hemos tenido tiempo para ver al resto de equipos. Agradecemos al club que nos dé esta oportunidad y vamos a ver si lo dejamos en buen lugar", ha declarado.

Nagore se encuentra "bien". "Tuve un percance en el campeonato navarro, donde me hice un esguince, pero cuando empieza la competición ya no te acuerdas de eso. Al ser una prueba de relevos vamos a estar un poco perdidos, pero vamos a intentar estar lo más arriba posible", ha concluido.

Otra de las integrantes del equipo, Maitane Melero, ha hablado sobre el puesto de clasificación: "Yo me quedo tranquila si en mi prueba doy el máximo, confío en mis compañeros y yo tengo que mirar cómo hacer mi prueba. Somos nueve equipos y si quedamos del quito hacia arriba, yo me daría por satisfecha", ha dicho.

En cuanto al circuito, "creo que tiene algo de desnivel, veremos cuánto barro tiene y tendremos que regular bien el esfuerzo". "Va a ser un circuito rápido pero de mucha fuerza. No es mi punto fuerte, pero tendré que dar el máximo. Cuanto más se parezca a la ruta mejor, llano y sin barro", ha comentado entre risas.

La prueba es por equipos y mixta, pero será la organización la que establezca cuándo deben salir los atletas y las atletas. "Voy acompañada de un equipo muy bueno y eso me motiva. Me encuentro bien, pero es verdad que estoy preparando distancias mayores y los 1.500 metros se me quedan un poco cortos", ha explicado Melero.