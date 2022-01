Atletas sobre hielo y a oscuras

El que la sigue la consigue. Pero no siempre. Este dicho no se está cumpliendo en el caso del atletismo navarro, cuya vieja demanda de mejores instalaciones para entrenar y competir en los meses de climatología adversa no encuentra respuesta en las instituciones. En los últimos días han coincidido dos circunstancias que han sido denunciadas por los propios atletas y su entorno, por las condiciones en las que han tenido que entrenar y competir tanto en Larrabide como en El Soto.

En el caso del estadio, el centro neurálgico de la actividad atlética de la élite navarra pero también el espacio donde compiten cientos de jóvenes deportistas, se disputó el pasado sábado una jornada de Juegos Deportivos. Debido a las temperaturas bajo cero que ha registrado la capital navarra las últimas madrugadas, la zona sombría de la pista azul de Larrabide amaneció totalmente congelada. Organización y responsables de los clubes estuvieron valorando suspender algunas de las pruebas, como los 200 y 300 m, que se realizan en esa curva, pero finalmente se decidió seguir adelante y que los participantes emplearan zapatillas de clavos.

Al término de la sesión, las quejas se sucedieron a través de las redes sociales, capitaneadas por el presidente de la Federación Navarra de Atletismo. “La indignación llega a todos los puntos del deporte español. No es admisible seguir en estas condiciones para un deporte que ofrece tanto rendimiento a Navarra. ¡No lo merecemos!”, declaraba ayer Rodrigo Domínguez. “Hoy la duda está en si son suficientes las zapatillas de clavos o será necesario ponerse crampones”, ironizaba el atleta Efrén Goñi, autor de una de las imágenes más compartidas.

Este domingo es el Campeonato Navarro en pista cubierta y, de nuevo, los atletas forales viajarán a San Sebastián. Los múltiples éxitos no sirven para que los políticos cumplan el acuerdo al que llegaron en diciembre de 2019 en el Parlamento.

EL SOTO, SIN LUZ

Por otro lado, los atletas que entrenan en El Soto de Burlada se quejaban este martes de que desde las últimas inundaciones no hay luz en las pistas. Los entrenamientos son muy complicados ya que apenas se encienden tres focos en la recta que iluminan 50 metros y el resto del anillo está a oscuras, lo mismo que las oficinas y el campo de béisbol.