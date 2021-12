Nassim Hassaous: "Si sigo en esta dinámica, pueden llegar cosas muy buenas"

Nassim Hassaous García (23-3-1994), uno de los mejores corredores nacionales del momento. Cruzó la meta en en séptima posición, siendo el primer atleta español en una prueba ganada por el espectacular noruego Jakob Ingebrigtsen. Nassim ya se ha hecho un nombre en la primera línea del fondo europeo. En tierras irlandesas llegó el pasado 11 de diciembre el mayor éxito del hombre espigado de la izquierda de la imagen. Un atleta de raíces marroquíes y canarias y sentimiento ribero, infancia y juventud en Tudela y federado por Navarra, que logró con la selección española el subcampeonato de Europa de cross, en el embarrado circuito de Fingal (Dublín, Irlanda). Es(23-3-1994), uno de los mejores corredores nacionales del momento. Cruzó la meta en en séptima posición, siendo el primer atleta español en una prueba ganada por el espectacular noruego Jakob Ingebrigtsen. Nassim ya se ha hecho un nombre en la primera línea del fondo europeo.

Menuda grata sorpresa fue verle tan arriba en el Europeo. ¿Cómo se quedó al cruzar la meta?

Muy contento. Era un objetivo que llevábamos preparando bastante tiempo. Durante la carrera, tenía buenas sensaciones y, conforme pasaban las vueltas, veía que iba mejor y la gente se descolgaba. A falta de dos vueltas, me di cuenta de que mi posición iba a ser hacia el 10, y eso me dio mucha confianza. Intenté luchar por un puesto mejor.

No solamente consiguió ese gran puesto individual, sino que con sus compañeros logró una medalla de plata.

España, en el cross internacional por equipos, tiene que optar siempre a lo máximo. Veníamos de conseguir el bronce en Lisboa 2019 y este año queríamos luchar una medalla mejor, si podía ser, de oro. Pero nos tuvimos que conformar con la plata porque Francia llevó un equipazo y metió a sus atletas tercero, cuarto y sexto. La plata nos sabe a oro porque la luchamos hasta el final.

En un equipo con Adel Mechaal, Carlos Mayo, Abdessamad Oukhelfen y Raúl Celada, ¿qué significa ser el español mejor clasificado?

Al principio, yo iba con la pretensión de llegar entre los puestos 15 y 20. Parece un poco conservador viendo el resultado, pero yo venía de retirarme en Lisboa 2019. Fue un palo muy duro para mí. En este campeonato me marcaba objetivos menos ambiciosos. Además, en los crosses previos, los atletas españoles habían estado a un nivel altísimo. Pero el día de competición, el que está delante es el que mejores sensaciones tiene. Y esta vez fui yo el primer español.

¿Lo considera su mayor éxito?

Sí, ya fui séptimo en el Europeo de Cross sub-23, pero en categoría absoluta es mi mejor resultado y ojalá sea el primero de muchos.

Muchos atletas prometen pero se estancan, pero Nassim sigue progresando. ¿Qué trabajo hay detrás?

Estoy contento porque sigo una progresión ascendente. Me da mucha confianza. El resultado del Europeo no es el fruto del trabajo de este año, sino también de los anteriores. A lo mejor, otros años no conseguía los resultados que quería o me quedaba a las puertas de poder hacer algo grande. Pero con mi grupo de entrenamiento, mi entrenador y mi familia, que son un apoyo muy importante, he ido madurando y mejorando hasta que han llegado unos resultados que a mí y a mi entorno no nos sorprenden, porque hay mucho bagaje detrás. Si las lesiones me respetan y sigo en esta dinámica, pueden llegar cosas muy buenas.

¿Y le están respetando las lesiones?

Ahora sí, sólo he tenido cosas pequeñas, pero en 2019 me tuve que retirar en Lisboa porque llegué prácticamente lesionado. Me he demostrado a mí mismo que con continuidad puedo conseguir grandes resultados.

El circuito le iba bien.

Sí, los circuitos con barro le van bien a mis características, porque no peso mucho y no me hundo casi en el barro. Sabía que cuantas más carreras se hicieran antes, más se iba a levantar el suelo, y me dio más confianza. Me gusta mucho el barro. Ahora ya sé manejarme, lo aprendes al correr.

Tiene mucha altura, en contraste con otros fondistas.

Sí, la gente me suele decir que se me reconoce enseguida. Mido 1,90 y peso 68 kilos. Soy fino. La clave está en no atascarse en el barro, porque es muy difícil remontar.

En su regreso a la Federación Navarra, batió varios récords. ¿Le motiva?

Siempre es un honor batir marcas que llevaban mucho tiempo. Es verdad que a la hora de competir no lo pienso, pero me intento exprimir al máximo y haber hecho el récord navarro de 1.500 me motiva. El año que viene me voy a centrar en el 5.000, que es la prueba en la que mejor me defiendo, y si puedo batir el récord navarro, otra alegría que me llevo.

¿Viene a Navarra?

Estuve hace dos semanas a Larrabide a hacerme una prueba de esfuerzo en el CEIMD. Espero estar de nuevo por allí.

¿Y a Tudela?

Suelo ir, pero ahora menos porque mi padre ya no vive allí. Sólo está mi tío.

Las ‘sansilvestres’ de Salamanca y Vallecas, últimos objetivos del año

Una semana después de brillar en Irlanda, Nassim Hassaous logró una gran sexta plaza en el Cross Internacional Venta de Baños. Su fin de año es sobresaliente. “Salí valiente a intentar estar en cabeza lo maximo posible. Una vez que los africanos dieron el cambio definitivo, estuve una vuelta luchando con Carlos Mayo por ser el primer español, pero no pude aguantar el ritmo. Cuando me quedé solo, puse mi ritmo y hasta el final. Una actuación bastante buena para cerrar la temporada de cross de 2021”, expresa Nassim, que ha vivido un año de menos a más. “El año en pista cubierta no fue del todo bueno, porque tenía la mínima para el Europeo pero luego en el Campeonato de España no supe rendir como tenía que hacerlo. Fue un palo muy duro. En el aire libre no he conseguido mejorar mi marca de 1.500. Pero el balance es positivo porque he competido en todos los lados y no he tenido lesiones. Y el fin de año va a ser a tope. Aún me quedan las San Silvestres de Salamanca y Vallecas”.

Y en 2022, en enero, le espera el Campeonato de España por Autonomías con la selección navarra, que se celebra en Jaén. Y en verano hay dos grandes citas, el Mundial de Eugene en julio y el Europeo de Munich en agosto. “Habrá que esperar las mínimas y si podemos estar en algunos de esos campeonatos”, añade.