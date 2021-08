Asier Martínez: "Me he visto tan bien que no me lo creía al llegar"

110 metros vallas, se ha mostrado "contento" por la victoria en la segunda serie de 110 metros vallas, con una marca de 13.32, y ha asegurado que se "ha visto tan bien" que no se lo creía al llegar a meta. El navarro Asier Martínez , subcampeón de España de, se ha mostradopor la victoria en la segunda serie de 110 metros vallas, con una marca de, y ha asegurado que

El navarro, que disputará la semifinal olímpica este miércoles, fue el cuarto en abandonar los tacos (146 milésimas), pero fue progresando hasta que, a la altura de los 80 metros, ya estaba en cabeza para batir por nueve centésimas al estadounidense Daniel Roberts y por veintidós al jamaicano Damion Thomas, tercero.

"Me he visto tan bien que no me lo creía al llegar a meta, me ha saltado la risa y bueno, pues nada", dijo Asier Martínez, que logró la segunda mejor marca personal en Tokio.