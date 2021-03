La San Fermín Medio Maratón se pospone a 2022

Actualizada 31/03/2021 a las 18:01

La organización de la carrera popular San Fermín Medio Maratón anunció este miércoles, 31 de marzo, que la prueba tampoco se celebrará este año debido a la pandemia de coronavirus y aplaza la cita para 2022. Por segundo año consecutivo, Pamplona se verá privada de la prueba popular, cita para miles de corredores, se ha decidido cancelarla.

La organización emitió un comunicado en la página web del evento en el que lamentaban la decisión. "Al igual que con las fiestas, habrá que esperar para volver a celebrar la San Fermín Medio Maratón por las calles de Pamplona. Este año, como el pasado, no se dan las condiciones adecuadas para poder celebrar y disfrutar de un evento deportivo como éste. O al menos, no como nos gustaría. Apostaremos por reunir el año que viene más de 2.500 corredores y repetir lo que ha venido siendo una gran fiesta deportiva. Pero manteniendo su esencia y, sobre todo, con la máxima garantía de seguridad y la oferta de servicios paralos participantes", aseguraban los organziadores.

La planificación y el esfuerzo requerido para organizar la prueba contrastaban con las restricciones por la pandemia. "Un evento de esta magnitud -con diferentes distancias y recorridos- sólo es posible planificarlo dentro de un entorno de mayor garantía sanitaria de la que ofrece este año. Porque garantizar la máxima seguridad de todos los participantes -corredores, público y vecinos, voluntarios, trabajadores, servicios sanitarios y fuerzas de seguridad, organización…- es una de las señas de identidad de la carrera junto a los servicios al corredores, un trazado urbano y un marcado carácter lúdico y popular que se han mantenido desde su nacimiento en 2013. E ingredientes que han convertido a esta carrera popular, en uno de los actos de referencia previo a los Sanfermines, congregando a miles de seguidores a lo largo del recorrido con salida y meta en el centro de la capital navarra", continuaba el texto emitido por los responsables.

Pese al nuevo revés por segundo año consecutivo, la prueba seguirá en el futuro. "Y no estamos dispuestos a perder esas señas aunque, dadas las actuales condiciones sanitarias y restricciones por la covid-19, no es posible asegurarlas. No hay que olvidar esfuerzo organizativo importante que supone no sólo para los convocantes, sino para los propios servicios de protección ciudadana. Por eso preferimos esperar y poder celebrar una nueva San Fermín Media Maratón como a todos nos gustaría", afirmaban.

Al mismo tiempo avanzaban las intenciones para la siguiente cita. "En 2022 se recuperará un circuito callejero de homenaje a las fiestas, a Pamplona y a sus habitantes, en el preludio del que, esperemos, vuelva a ser un estallido festivo con el cohete en julio".

"Los organizadores contarán de nuevo con más de 120 personas velando por los corredores y el público. En cuanto a las distancias la apuesta es por afianzar los 5, 10 y 21 kilómetros dentro de un recorrido ameno y accesible, aunque no exento de las inevitables cuestas que tanto caracterizan a Pamplona. La precisión es abrir las inscripciones a principios del año 2022 o cuando las autoridades contemplen permitir este tipo de eventos populares", concluía el comunicado, al tiempo que agradecían a los participantes de ediciones anteriores ya todos los interesados por la confianza y la paciencia mostrada ya que consideran que hacen lo correcto.